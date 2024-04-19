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Olympiakoslu Futbolcudan Çirkin Hareket: Ferdi Kadıoğlu'na "Orta Parmak" Gösterdi

Olympiakoslu Futbolcudan Çirkin Hareket: Ferdi Kadıoğlu'na "Orta Parmak" Gösterdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 12:04

Olympiakos'un İngiletere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan kiraladığı Daniel Podence, Ferdi Kadıoğlu'na el hareketi yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun tepkisini hiçbir hakem görmedi.

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Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elendiği maçta Portekizli futbolcu Daniel Podence'in Ferdi Kadıoğlu'na davranışı, gözlerden kaçtı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elendiği maçta Portekizli futbolcu Daniel Podence'in Ferdi Kadıoğlu'na davranışı, gözlerden kaçtı.

Ferdi Kadıoğlu'nu topsuz koşu yaptığı sırada göğsüne vurarak durduran Yunan ekibinin oyuncusu, müdahalesinin ardından yere düşen milli futbolcuya orta parmağını gösterdi.

Ferdi Kadıoğlu'nu topsuz koşu yaptığı sırada göğsüne vurarak durduran Yunan ekibinin oyuncusu, müdahalesinin ardından yere düşen milli futbolcuya orta parmağını gösterdi.

Alman orta hakem Tobias Stieler ve VAR hakemleri, Podence'in hareketini cezasız bıraktı.

Alman orta hakem Tobias Stieler ve VAR hakemleri, Podence'in hareketini cezasız bıraktı.

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