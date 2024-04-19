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Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sıra Dışı Karar: Hakemler Yalan Makinesine Bağlanacak

Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sıra Dışı Karar: Hakemler Yalan Makinesine Bağlanacak

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 16:05

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, hakemlerin yalan makinesine bağlanacağını duyurdu. Futbol dünyasının eski yıldızı, testi geçemeyen hakemlerin ülke sınırları içindeki maçlarda görev alamayacakları belirtti.

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The Atletic'e açıklamalarda bulunan Shevchenko, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz." diye konuştu.

The Atletic'e açıklamalarda bulunan Shevchenko, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Testte başarısız olanlar hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan, kararı eleştirerek "Bu çok fazla kontrol" dedi.

Testte başarısız olanlar hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan, kararı eleştirerek "Bu çok fazla kontrol" dedi.

Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar ise kararı olumlu olarak değerlendirdi. Stupar, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var." dedi.

Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar ise kararı olumlu olarak değerlendirdi. Stupar, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var." dedi.

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