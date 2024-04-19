Üç Penaltı Kurtararak Maça Damga Vuran Olympiakos Kalecisi Tzolakis Dersine Çalışmış!
Üç Penaltı Kurtararak Maça Damga Vuran Olympiakos Kalecisi Tzolakis Dersine Çalışmış!
Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, Fenerbahçe'nin kullandığı üç penaltıda başarılı olmuştu. 21 yaşındaki kalecinin kurtarışlarındaki ayrıntı belli oldu. Yunan file bekçisi, maç öncesinde sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazmış ve ona bakarak hareket etmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı’nda normal süresi Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtardı.
21 yaşındaki file bekçisinin atışlardan önce, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği ve su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.
Temsilcimizin kalecisi Dominik Livakovic de Youssef El-Arabi ve Rodinei'nin penaltılarında gole izin vermemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın