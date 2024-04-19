Üç Penaltı Kurtararak Maça Damga Vuran Olympiakos Kalecisi Tzolakis Dersine Çalışmış!

Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, Fenerbahçe'nin kullandığı üç penaltıda başarılı olmuştu. 21 yaşındaki kalecinin kurtarışlarındaki ayrıntı belli oldu. Yunan file bekçisi, maç öncesinde sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazmış ve ona bakarak hareket etmiş.