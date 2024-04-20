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Fenerbahçe'nin Spartak Trnava’nın Fizyoterapisti Lenka Jurisicova’yı Transfer Ettiği İddia Edildi!

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava’nın Fizyoterapisti Lenka Jurisicova’yı Transfer Ettiği İddia Edildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 23:39

Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son haftalarda sık sık sakatlıklarla gündeme gelen sarı-lacivertli kulüp, fizyoterapist Lenka Jurisicova'yı transfer etti.

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Sezon başından bu yana birçok futbolcusunun üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı tam anlamıyla ideal kadrosundan yoksun olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Sezon başından bu yana birçok futbolcusunun üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı tam anlamıyla ideal kadrosundan yoksun olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Slovak basınından SportAktuality'nin haberine göre; Fenerbahçe, Lenka Jurišičová’yı renklerine bağladı.

Slovak basınından SportAktuality'nin haberine göre; Fenerbahçe, Lenka Jurišičová’yı renklerine bağladı.

Slovakya Süper Ligi'nde mücadele eden Spartak Trnava’nın fizyoterapisti, sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibine dahil oldu.

Slovakya Süper Ligi'nde mücadele eden Spartak Trnava’nın fizyoterapisti, sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibine dahil oldu.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava, bu sezon Konferans Ligi'nde aynı gruba düşmüş ve oynanan iki maçı da sarı-lacivertli ekip kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava, bu sezon Konferans Ligi'nde aynı gruba düşmüş ve oynanan iki maçı da sarı-lacivertli ekip kazanmıştı.

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