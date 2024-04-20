Hollanda Ekibi Vitesse'ye Şok: 18 Puanı Silinince 35 Yıl Sonra Küme Düştü!
Hollanda Ekibi Vitesse'ye Şok: 18 Puanı Silinince 35 Yıl Sonra Küme Düştü!
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Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, uzun süredir lisans yönetmeliklerini ihlal eden ve açılan soruşturmada yanlış bilgi sağlayan Vitesse'ye yaptırım uygulandığı ifade edildi.
Sarı-siyahı ekibe 18 puan silme cezası verildi. Karar sonrasında -1 puana düşen kulübün bitime 4 hafta kala 2. lige düşmesi kesinleşti.
Hollanda basınında yer alan haberlerde kulübün kara para aklama risklerinden şüphelenildiği ve soruşturmaya tabi tutulduğu belirtildi.
The Guardian'da da Vitesse'nin geçen yıl Chelsea'nin eski patronu Rus milyarder Abramovich tarafından gizlice 117 milyon euro finanse edildiği aktarıldı.
1989 yılında beri Eredivisie'de mücadele eden ekip, 2024-2025 sezonunda Eerste Divisie'de boy gösterecek
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