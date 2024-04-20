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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe Açıklaması: "Hiçbir Hatam Yok"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe Açıklaması: "Hiçbir Hatam Yok"

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 18:19

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre BelözoğluBoğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye yanıt verdi.

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Başakşehir'deki teknik direktörlük kariyerinin ardından Ankaragücü ile anlaşan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz ay eski kulübü Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'lık skorla elemişti.

Başakşehir'deki teknik direktörlük kariyerinin ardından Ankaragücü ile anlaşan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz ay eski kulübü Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'lık skorla elemişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Belözoğlu'na küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. 43 yaşındaki çalıştırıcı, tribünlerin sözlerine kafa sallayarak tepki göstermişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Belözoğlu'na küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. 43 yaşındaki çalıştırıcı, tribünlerin sözlerine kafa sallayarak tepki göstermişti.

Eski Fenerbahçeli futbolcu, kendisine yönelik yapılan eleştiriler hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu 👇

Eski Fenerbahçeli futbolcu, kendisine yönelik yapılan eleştiriler hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu 👇

"Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum.

"Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum.

Bunun hakkaniyetle alakası yok. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."

Bunun hakkaniyetle alakası yok. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."

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