Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Galatasaray Tarihinin En İyi İlk 11'ini Belirledi

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Galatasaray Tarihinin En İyi İlk 11'ini Belirledi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 17:43

Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'ya Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu. Yalçınkaya'nın cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. MasterChef jüri üyesi, tercihinin ardından 'çok kaliteli futbolcularımız oldu kim unuttuysam af ola' paylaşımında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın ilk dijital taraftarı olarak adını duyuran Galatasaray'ın Leo, "Aslanlar Gibi Muhabbet" programının üçüncü bölümünde Türkiye'nin ünlü şeflerinden Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'yı konuk etti.

Dünyanın ilk dijital taraftarı olarak adını duyuran Galatasaray'ın Leo, "Aslanlar Gibi Muhabbet" programının üçüncü bölümünde Türkiye'nin ünlü şeflerinden Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'yı konuk etti.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Yalçınkaya'ya programda Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Yalçınkaya'ya programda Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu.

Ünlü şef, ilk 11'inde şu isimlere yer verdi: Muslera, Bülent Korkmaz, Popescu, Boey, Yusuf Altıntaş, Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu, Tanju Çolak, Sneijder, Drogba.

Ünlü şef, ilk 11'inde şu isimlere yer verdi: Muslera, Bülent Korkmaz, Popescu, Boey, Yusuf Altıntaş, Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu, Tanju Çolak, Sneijder, Drogba.

Masterchef'in jüri üyesi, "Büyük Galatasaray ‘da çok kaliteli futbolcularımız oldu kim unuttuysam af ola" diye de paylaşımda bulundu 👇

Masterchef'in jüri üyesi, "Büyük Galatasaray ‘da çok kaliteli futbolcularımız oldu kim unuttuysam af ola" diye de paylaşımda bulundu 👇
twitter.com

Sarı-kırmızılı taraftarların ilk 11'e yorumları 👇

Sarı-kırmızılı taraftarların ilk 11'e yorumları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın