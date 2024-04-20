MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Galatasaray Tarihinin En İyi İlk 11'ini Belirledi
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Galatasaray Tarihinin En İyi İlk 11'ini Belirledi
Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'ya Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu. Yalçınkaya'nın cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. MasterChef jüri üyesi, tercihinin ardından 'çok kaliteli futbolcularımız oldu kim unuttuysam af ola' paylaşımında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyanın ilk dijital taraftarı olarak adını duyuran Galatasaray'ın Leo, "Aslanlar Gibi Muhabbet" programının üçüncü bölümünde Türkiye'nin ünlü şeflerinden Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'yı konuk etti.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Yalçınkaya'ya programda Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu.
Ünlü şef, ilk 11'inde şu isimlere yer verdi: Muslera, Bülent Korkmaz, Popescu, Boey, Yusuf Altıntaş, Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu, Tanju Çolak, Sneijder, Drogba.
Masterchef'in jüri üyesi, "Büyük Galatasaray ‘da çok kaliteli futbolcularımız oldu kim unuttuysam af ola" diye de paylaşımda bulundu 👇
Sarı-kırmızılı taraftarların ilk 11'e yorumları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın