MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Galatasaray Tarihinin En İyi İlk 11'ini Belirledi

Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'ya Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu. Yalçınkaya'nın cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. MasterChef jüri üyesi, tercihinin ardından 'çok kaliteli futbolcularımız oldu kim unuttuysam af ola' paylaşımında bulundu.