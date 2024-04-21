Bir Devir Kapanıyor! Ünlü Yorumcu Yoruldum Diyerek Beyaz Futbol'dan Ayrılacağını Duyurdu
Bir Devir Kapanıyor! Ünlü Yorumcu Yoruldum Diyerek Beyaz Futbol'dan Ayrılacağını Duyurdu
12 yıldır yayın hayatına devam eden Beyaz Futbol programının son bölümünde şok bir gelişme yaşandı. Ünlü yorumcu, yeni sezonda Beyaz TV ekranlarında olmayacağını ifade etti.
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Ertem Şener'in sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Futbol programının yorumcularından Sinan Engin, yeni sezonda olmayacağını duyurdu.
Yorumlarıyla ve esprileriyle futbol dünyasına damga vuran Engin, "Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum" dedi.
Derin Futbol programı ile de seyircilerin karşısına çıkan Engin, kanal yönetimi ile görüştüğünü belirterek “Umarım kararıma saygı duyulur” açıklamasında bulundu.
59 yaşındaki eski menajer ve futbolcu, ayrılık sebebini yorgunluk olarak olarak ifade etti.
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