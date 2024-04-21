Başlarına Neler Gelmiş Neler! Tribündeki En Saçma Anılarını Paylaşıp Güldüren Kullanıcılar

X platformunda sıkça karşılaştığımız ve her seferinde farklı bir konu üzerine yoğunlaşan 'başınıza gelen en saçma şey neydi?' sorusu, bu sefer futbol dünyasını kasıp kavurdu. Futbolseverler, stadyumda yaşadıkları en ilginç, en eğlenceli ve en unutulmaz anıları paylaştı.