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Başlarına Neler Gelmiş Neler! Tribündeki En Saçma Anılarını Paylaşıp Güldüren Kullanıcılar

Başlarına Neler Gelmiş Neler! Tribündeki En Saçma Anılarını Paylaşıp Güldüren Kullanıcılar

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
21.04.2024 - 23:35

X platformunda sıkça karşılaştığımız ve her seferinde farklı bir konu üzerine yoğunlaşan 'başınıza gelen en saçma şey neydi?' sorusu, bu sefer futbol dünyasını kasıp kavurdu. Futbolseverler, stadyumda yaşadıkları en ilginç, en eğlenceli ve en unutulmaz anıları paylaştı.

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Tribünler, futbolun heyecan dolu atmosferlerinin yaşandığı, tutkulu taraftarların bir araya geldiği en özel yerlerden biridir.

Tribünler, futbolun heyecan dolu atmosferlerinin yaşandığı, tutkulu taraftarların bir araya geldiği en özel yerlerden biridir.

Renkli bayraklar, tezahüratlar ve coşkulu bestelerle dolu bu ortamda, beklenmedik ve komik anlar da zaman zaman kendine yer bulabilir.

Renkli bayraklar, tezahüratlar ve coşkulu bestelerle dolu bu ortamda, beklenmedik ve komik anlar da zaman zaman kendine yer bulabilir.

X'te de bu konu üzerine "Tribünde başınıza gelen en saçma şey neydi?" sorusu viral oldu.

X'te de bu konu üzerine "Tribünde başınıza gelen en saçma şey neydi?" sorusu viral oldu.
twitter.com

Futbolseverler, hiç unutamadığı tribün anılarını paylaştı 👇

Futbolseverler, hiç unutamadığı tribün anılarını paylaştı 👇
twitter.com

Kendisini biraz fazla kaptırmış gibi 😂

Kendisini biraz fazla kaptırmış gibi 😂
twitter.com
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Yalnız olmayabilirsin 🙌

Yalnız olmayabilirsin 🙌
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Geçmiş olsun 😔

Geçmiş olsun 😔
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Farklıymış gerçekten 🤣

Farklıymış gerçekten 🤣
twitter.com

😱

😱
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Heyecan diyelim 😂

Heyecan diyelim 😂
twitter.com
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Sizce?

Sizce?
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Bir çevre kontrolü yapmak lazım 🫡

Bir çevre kontrolü yapmak lazım 🫡
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Maçkolik 🚀

Maçkolik 🚀
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🤦

🤦
twitter.com

Sizin de bu tarz anılarınız varsa yoruma bekleriz 👇

Sizin de bu tarz anılarınız varsa yoruma bekleriz 👇

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