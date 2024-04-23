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Rej Manaj'ın Penaltısında Karar Doğru mu? Maça Damga Vuran Pozisyonda 4 Eski Hakem Aynı Görüşte!

Rej Manaj'ın Penaltısında Karar Doğru mu? Maça Damga Vuran Pozisyonda 4 Eski Hakem Aynı Görüşte!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.04.2024 - 08:46

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadeleye ev sahibi ekibin son dakikalarda kazandığı penaltı damga vurdu. Peki eski hakemler pozisyona ne dedi?

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Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.
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45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in sert bir vuruşla mükemmel bir gole imza attı. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in sert bir vuruşla mükemmel bir gole imza attı. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

57. dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Skora denge geldi.

57. dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Skora denge geldi.

80. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ortasında İrfancan Kahveci ile golü bulan Fenerbahçe, maçta bir kez daha öne geçti.

80. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ortasında İrfancan Kahveci ile golü bulan Fenerbahçe, maçta bir kez daha öne geçti.

90+4'te ise karşılaşmanın skorunu belirleyen gol geldi. Ev sahibi ekip, Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

90+4'te ise karşılaşmanın skorunu belirleyen gol geldi. Ev sahibi ekip, Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
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Vuruşta başarılı olan Arnavut golcü, takımına bir puan getirdi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Vuruşta başarılı olan Arnavut golcü, takımına bir puan getirdi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Peki Rey Manaj'ın penaltı pozisyonuna eski hakemler ne dedi?

Peki Rey Manaj'ın penaltı pozisyonuna eski hakemler ne dedi?

Penaltı mı, değil mi?

  • Fırat Aydınus: 'Değil. VAR'ın Skandal bir hatalı karara imza attı VAR hakemi. Gerek Djiku'nun gerek Livakovic'in pozisyonunda Cihan Aydın sahada ne verirse, penaltı da verse, devam da ettirse VAR'ın karışamayacağı her iki kararda da saygı duyulması gereken bir pozisyon.'

  • Erman Toroğlu: 'Penaltı. 'Penaltı pozisyonu kaleciyle değil Djiku'yla. Djiku'ya sarı kart olması lazım. Bariz gol şansı yok. Kalecinin etki alanına girmiş hücumcu. Kalecinin etki alanına girince bariz gol şansını kaybediyor. Penaltıyı Djiku yapıyor, Livakovic değil.'

  • Bahattin Duran: 'Değil. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış.'

  • Deniz Çoban: 'Değil. 'VAR hakeminin müdahalesi yanlış. Sahada bile bu penaltı değil.'

  • Bülent Yıldırım: 'Değil. Livakovic tabanı gösterseydi, yine ihlal olabilirdi ama yok. Doğal bir müdahale yapmış. Ayağının yanı gelmiş.' 

  • Bünyamin Gezer: 'Penaltı. Livakovic'in penaltısına asla katılmam. Bence Djiku'nun hareketi penaltı.'

Sizin pozisyona dair düşünceniz nedir?

Sizin pozisyona dair düşünceniz nedir?

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