Rej Manaj'ın Penaltısında Karar Doğru mu? Maça Damga Vuran Pozisyonda 4 Eski Hakem Aynı Görüşte!

Penaltı mı, değil mi?

Fırat Aydınus: 'Değil. VAR'ın Skandal bir hatalı karara imza attı VAR hakemi. Gerek Djiku'nun gerek Livakovic'in pozisyonunda Cihan Aydın sahada ne verirse, penaltı da verse, devam da ettirse VAR'ın karışamayacağı her iki kararda da saygı duyulması gereken bir pozisyon.'

Erman Toroğlu: 'Penaltı. 'Penaltı pozisyonu kaleciyle değil Djiku'yla. Djiku'ya sarı kart olması lazım. Bariz gol şansı yok. Kalecinin etki alanına girmiş hücumcu. Kalecinin etki alanına girince bariz gol şansını kaybediyor. Penaltıyı Djiku yapıyor, Livakovic değil.'

Bahattin Duran: 'Değil. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış.'

Deniz Çoban: 'Değil. 'VAR hakeminin müdahalesi yanlış. Sahada bile bu penaltı değil.'

Bülent Yıldırım: 'Değil. Livakovic tabanı gösterseydi, yine ihlal olabilirdi ama yok. Doğal bir müdahale yapmış. Ayağının yanı gelmiş.'