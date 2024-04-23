Rej Manaj'ın Penaltısında Karar Doğru mu? Maça Damga Vuran Pozisyonda 4 Eski Hakem Aynı Görüşte!
Rej Manaj'ın Penaltısında Karar Doğru mu? Maça Damga Vuran Pozisyonda 4 Eski Hakem Aynı Görüşte!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadeleye ev sahibi ekibin son dakikalarda kazandığı penaltı damga vurdu. Peki eski hakemler pozisyona ne dedi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.
45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in sert bir vuruşla mükemmel bir gole imza attı. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
57. dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Skora denge geldi.
80. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ortasında İrfancan Kahveci ile golü bulan Fenerbahçe, maçta bir kez daha öne geçti.
90+4'te ise karşılaşmanın skorunu belirleyen gol geldi. Ev sahibi ekip, Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Vuruşta başarılı olan Arnavut golcü, takımına bir puan getirdi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.
Peki Rey Manaj'ın penaltı pozisyonuna eski hakemler ne dedi?
Sizin pozisyona dair düşünceniz nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın