Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’in Basın Toplantısında Yüksek Sesli Müzik Açıldı!
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’in Basın Toplantısında Yüksek Sesli Müzik Açıldı!
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’in basın toplantısı esnasında odaya verilen yüksek sesli müzik, toplantının yarıda kalmasına sebep oldu. Yeşil-siyahlı ekibin çalıştırıcısı, toplantıyı terk etti.
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Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor’a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından daha önce Ümraniyespor’u da çalıştıran Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısında odaya yüksek sesli müzik verildi.
Bunun üzerine Gürsel, duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti. Toplantının ardından iki tarafın kulüp personelleri arasında tartışma yaşandı.
Ümraniyespor cephesi, duruma tepki gösteren Kocaelispor personelleri ve Mustafa Gürsel’e kasıtlı bir durum olmadığını ve olayın anlık bir yanlışlıkla geliştiğini açıklayarak özür diledi.
İşte o anlar 👇🏻
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Ev sahibi ekip, olayı yanlışlık olarak açıklasa da taraftarlar, yaşananları sosyal medyada "saygısızlık" olarak nitelendirdi👇🏻
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