Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Hakan Çalhanoğlu Canlı Yayında Gelen Yorumlara Çok Sinirlendi: Boş Yapmasınlar

Hakan Çalhanoğlu Canlı Yayında Gelen Yorumlara Çok Sinirlendi: Boş Yapmasınlar

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.04.2024 - 14:38

Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Inter ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sabah sosyal medyanın öne çıkan futbol hesaplarından 433'ün yöneticisi Metecan Kanbur ile bir canlı yayın gerçekleştirdi. 30 yaşındaki orta saha, izleyicilerin milli takım eleştirilerine tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İtalya Serie A’nın 33. haftasında konuk olduğu Milan’ı, 2-1’lik skorla mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A’nın 33. haftasında konuk olduğu Milan’ı, 2-1’lik skorla mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mavi-siyahlılar ligde 20. kez lig kupasını müzesine götürmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu kariyerde ilk kez Serie A şampiyonu oldu.

Mavi-siyahlılar ligde 20. kez lig kupasını müzesine götürmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu kariyerde ilk kez Serie A şampiyonu oldu.

Yıldız isim, şampiyonluk sevinci içerisindeyken sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Türkiye A Milli Takımı'ndaki performansına yönelik eleştirilere maruz kaldı.

Yıldız isim, şampiyonluk sevinci içerisindeyken sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Türkiye A Milli Takımı'ndaki performansına yönelik eleştirilere maruz kaldı.

Çalhanoğlu, "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim... 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya..." dedi 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın