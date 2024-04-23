Hakan Çalhanoğlu Canlı Yayında Gelen Yorumlara Çok Sinirlendi: Boş Yapmasınlar

Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Inter ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sabah sosyal medyanın öne çıkan futbol hesaplarından 433'ün yöneticisi Metecan Kanbur ile bir canlı yayın gerçekleştirdi. 30 yaşındaki orta saha, izleyicilerin milli takım eleştirilerine tepki gösterdi.