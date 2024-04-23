Hakan Çalhanoğlu Canlı Yayında Gelen Yorumlara Çok Sinirlendi: Boş Yapmasınlar
Hakan Çalhanoğlu Canlı Yayında Gelen Yorumlara Çok Sinirlendi: Boş Yapmasınlar
Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Inter ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sabah sosyal medyanın öne çıkan futbol hesaplarından 433'ün yöneticisi Metecan Kanbur ile bir canlı yayın gerçekleştirdi. 30 yaşındaki orta saha, izleyicilerin milli takım eleştirilerine tepki gösterdi.
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İtalya Serie A’nın 33. haftasında konuk olduğu Milan’ı, 2-1’lik skorla mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Mavi-siyahlılar ligde 20. kez lig kupasını müzesine götürmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu kariyerde ilk kez Serie A şampiyonu oldu.
Yıldız isim, şampiyonluk sevinci içerisindeyken sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Türkiye A Milli Takımı'ndaki performansına yönelik eleştirilere maruz kaldı.
Çalhanoğlu, "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim... 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya..." dedi 👇
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