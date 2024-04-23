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Inter'le Seri A Şampiyonu Olan Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Zaferi "Made in Romania" Şarkısıyla Kutladı

Inter'le Seri A Şampiyonu Olan Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Zaferi "Made in Romania" Şarkısıyla Kutladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.04.2024 - 12:04

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında Inter, Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı. Lacivert-siyahlı ekibin formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, zaferi son günlerde sosyal medyada viral olan 'Made in Romania' şarkısı ile kutladı.

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İtalya Serie A’nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Francesco Acerbi ile öne geçen maviler, devreyi 1-0 önde kapattı.

İtalya Serie A’nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Francesco Acerbi ile öne geçen maviler, devreyi 1-0 önde kapattı.

Oldukça yüksek tempoda başlayan ikinci yarının ilk dakikalarında sahneye Marcus Thuram çıktı. Fransız forvet, skoru 2-0'a getirdi.

Oldukça yüksek tempoda başlayan ikinci yarının ilk dakikalarında sahneye Marcus Thuram çıktı. Fransız forvet, skoru 2-0'a getirdi.

Milan, 80'de Tomori ile farkı bire indirse de maçta başka gol sesi çıkmadı. Inter, puanını 86'ya yükselterek bitime 5 hafta kala 2. sırada bulunan Milan’ın 17 puan önünde 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Milan, 80'de Tomori ile farkı bire indirse de maçta başka gol sesi çıkmadı. Inter, puanını 86'ya yükselterek bitime 5 hafta kala 2. sırada bulunan Milan’ın 17 puan önünde 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 84 dakikada sahadan kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 84 dakikada sahadan kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Inter'in 30 yaşındaki orta sahası, soyunma odasında geçtiğimiz günlerde en sevdiğim şarkı dediği "Made in Romania"yı açtı.

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