Inter'le Seri A Şampiyonu Olan Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Zaferi "Made in Romania" Şarkısıyla Kutladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında Inter, Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı. Lacivert-siyahlı ekibin formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, zaferi son günlerde sosyal medyada viral olan 'Made in Romania' şarkısı ile kutladı.