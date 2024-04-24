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Sosyal Medya Lağım Çukuru Dedi! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Eleştirilere Tepki

Sosyal Medya Lağım Çukuru Dedi! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Eleştirilere Tepki

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.04.2024 - 10:18

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ev sahibi ekibin teknik direktörünün hedefinde sosyal medya vardı.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, dikkat çekici ifadeler kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, dikkat çekici ifadeler kullandı.

Bir basın mensubunun, "Ankaragücü futbolcularının sosyal medyada eleştirildiğini" söylemesi üzerine, Belözoğlu, "sosyal medya lağım çukuru" dedi.

Bir basın mensubunun, "Ankaragücü futbolcularının sosyal medyada eleştirildiğini" söylemesi üzerine, Belözoğlu, "sosyal medya lağım çukuru" dedi.

43 yaşındaki teknik direktörün açıklamasının tamamı ise şu şekilde 👇

43 yaşındaki teknik direktörün açıklamasının tamamı ise şu şekilde 👇

“Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Alex bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben bir oyuncu transfer ederken, ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Bugün performansında eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Bizim ailemize küfür edecekler, biz şikayetçi olduğumuzda bize yalvaracaklar yok öyle bir dünya. Bu ülkede, bu düzelmedikten sonra benim oyuncum ve ben mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Sosyal medyada kendine geniş yer bulan Belözoğlu'nun sözlerine katılanlar da oldu katılmayanlar da 👇

Sosyal medyada kendine geniş yer bulan Belözoğlu'nun sözlerine katılanlar da oldu katılmayanlar da 👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz Belözoğlu'nun açıklamasına katılıyor musunuz?

Siz Belözoğlu'nun açıklamasına katılıyor musunuz?

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