Sosyal Medya Lağım Çukuru Dedi! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Eleştirilere Tepki
Sosyal Medya Lağım Çukuru Dedi! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Eleştirilere Tepki
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ev sahibi ekibin teknik direktörünün hedefinde sosyal medya vardı.
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, dikkat çekici ifadeler kullandı.
Bir basın mensubunun, "Ankaragücü futbolcularının sosyal medyada eleştirildiğini" söylemesi üzerine, Belözoğlu, "sosyal medya lağım çukuru" dedi.
43 yaşındaki teknik direktörün açıklamasının tamamı ise şu şekilde 👇
Sosyal medyada kendine geniş yer bulan Belözoğlu'nun sözlerine katılanlar da oldu katılmayanlar da 👇
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Siz Belözoğlu'nun açıklamasına katılıyor musunuz?
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