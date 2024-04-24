İkna Edememişlerdi! Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Büyük Arda Güler Pişmanlığı
İkna Edememişlerdi! Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Büyük Arda Güler Pişmanlığı
Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Ancelotti ile Xavi'nin sarıldıkları anda aralarında geçen diyalog merak edilmişti. O konuşma ortaya çıktı. Konu, milli futbolcu Arda Güler idi.
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Arda Güler, yaz transfer döneminde kendisini isteyen Barcelona yerine Katalan devinin ezeli rakibi Real Madrid'e imza atmıştı.
Ancak yıldız futbolcu, şu ana kadar eflatun-beyazlılarda istediği süreyi alamadı. Sezon başından bu yana sadece 98 dakika sahada kaldı.
Özellikle teknik direktör Ancelotti'nin fırsat varken Arda'yı tercih etmemesi hem Türk hem de İspanyol taraftarlardan tepki topladı.
Pazar günü oynanan El Classico'da da süre alamayan Arda'nın durumunu Xavi, gündeme getirdi.
İspanyol basınından Defensa Central'a göre Xavi, maç sonrasında Ancelotti'ye sarıldığı sırada Arda'yı takımlarına katamadıkları için pişman olduğunu ifade etti.
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Haberde, İspanyol teknik adamın Ancelotti'ye "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var." dediği aktarıldı.
Sizce Arda Güler Barcelona'da daha fazla süre alabilir miydi?
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Xavi kimi kesip yerine ardayı oynatacaktı acaba
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