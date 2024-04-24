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Manchester City'nin Yıldızı Phil Foden'nın Üçüncü Kez Baba Olacağı Haberi Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı!

Manchester City'nin Yıldızı Phil Foden'nın Üçüncü Kez Baba Olacağı Haberi Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.04.2024 - 13:23

Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden ve kız arkadaşı Rebecca Cooke, üçüncü çocuklarını beklediklerini oğulları Ronnie'nin Instagram hesabından duyurdu.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin 23 yaşındaki futbolcusu Phil Foden, bir kez daha baba oluyor.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin 23 yaşındaki futbolcusu Phil Foden, bir kez daha baba oluyor.

17 yaşında çocukluk aşkı Rebecca Cooke ile evlenen genç yetenek, 2019'da oğlunu, 2021 yılında ise ise kızını kucağına almıştı.

17 yaşında çocukluk aşkı Rebecca Cooke ile evlenen genç yetenek, 2019'da oğlunu, 2021 yılında ise ise kızını kucağına almıştı.

Genç çift, oğulları Ronnie'nin Instagram hesabından bir çocuk daha beklediklerini duyurdu.

Genç çift, oğulları Ronnie'nin Instagram hesabından bir çocuk daha beklediklerini duyurdu.

Herkesi şaşkına çeviren haber, hafta sonu düzenlenen büyük bir partiyle kutlandı.

Herkesi şaşkına çeviren haber, hafta sonu düzenlenen büyük bir partiyle kutlandı.

Futbolseverler yine Foden'ın yaşına inanamadı 😂

Futbolseverler yine Foden'ın yaşına inanamadı 😂
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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