Fenerbahçe Taraftarı Şampiyonluk Yarışında Yara Alınsa da Sezon Sonunda Kupaya Ulaşacaklarına İnanıyor!

Sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren şampiyonluk yarışında yavaş yavaş sona geliniyor. İki takım arasındaki puan farkı, ligin bitime 5 hafta kala 4 çıkarken sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluk umudu sürüyor. Sosyal medyada bir taraftar, kalan maçlardan alınacak puanları tahmin etti ve Fenerbahçe'yi zafere ulaştırdı.