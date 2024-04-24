Fenerbahçe Taraftarı Şampiyonluk Yarışında Yara Alınsa da Sezon Sonunda Kupaya Ulaşacaklarına İnanıyor!
Fenerbahçe Taraftarı Şampiyonluk Yarışında Yara Alınsa da Sezon Sonunda Kupaya Ulaşacaklarına İnanıyor!
Sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren şampiyonluk yarışında yavaş yavaş sona geliniyor. İki takım arasındaki puan farkı, ligin bitime 5 hafta kala 4 çıkarken sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluk umudu sürüyor. Sosyal medyada bir taraftar, kalan maçlardan alınacak puanları tahmin etti ve Fenerbahçe'yi zafere ulaştırdı.
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 33. haftada Pendikspor'u evinde 4-1 mağlup ederek puanını 90'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, kritik maçta hata yapmadı.
Fenerbahçe açısından ise hafta sürpriz bir sonuçla noktalandı. Geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen sarı-lacivertliler, Sivasspor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle döndü.
İsmail Kartal ve öğrencileri, böylelikle 86 puanda kaldı ve şampiyonluktan bir adım uzaklaştı.
Sosyal medyada ise bir taraftar, kalan maçlarda iki takımın alacağı puanları yazarak sarı-lacivertlileri şampiyon yaptı 👇
Taraftarların tahmine dair yorumları 👇
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