Evlilik Yıldönümünde Aile Saadeti! Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftler Buluşmasına Birlikte Katıldı
Evlilik Yıldönümünde Aile Saadeti! Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftler Buluşmasına Birlikte Katıldı
Birliktelikleriyle gündemi sallayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ilişkilerinin ilk gününden beri en çok konuşulan çiftlerden biri hepimizin bildiği gibi. Attıkları adımdan verdikleri pozlara sürekli dillere düşen ikilinin bu sefer de 'aile saadeti' pozları olay oldu...
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Birlikteliklerinden önce de dillerden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir araya geldiğinden beri magazin manşetlerinde edindikleri yeri bir dakika boş bırakmıyor diyebiliriz.
Yaşadıkları aşk ve çıktıkları tatillerle gündeme gelen ikili, sosyal medya hesaplarından sadece uzuvlarını paylaşmalarından, beraber yaptıkları mekan çıkışlarına sürekli olay oluyor bildiğiniz gibi.
Geçtiğimiz günlerde basketbol maçındaki poz kesmeleriyle yine dillere düşen Hande Erçel bu sefer de biricik sevgilisini ablası Gamze Erçel ve eşiyle buluşturdu.
Daha önce de bir düğüne katılan bu iki çift birlikte verdikleri ayna pozuyla ilgi odağı olmuştu!
SürekliSabancı gelini olmaya çalıştığı iddia edilen ve dikkat çeken hamleleriyle gündeme gelen Erçel, biricik sevgilisiyle birlikte ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın evlilik yıldönümü kutlamalarına katıldı.
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Evliliklerinin 5. senelerini kutlayan Gamze Erçel ve eşi dün gece gerçekleştirdikleri kutlamlarına birçok ünlü ismi davet etti.
Hande&Hakan çifti gibi Bedirhan Soral, Mihre Mutlu gibi isimlerin katıldığı partiye ilgi oldukça büyüktü! Hande Erçel'in kutlamaya Hakan Sabancı ile birlikte katılması evlilik iddialarını yeniden alevlendirdi!
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