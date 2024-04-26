Evlilik Yıldönümünde Aile Saadeti! Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftler Buluşmasına Birlikte Katıldı

Birliktelikleriyle gündemi sallayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ilişkilerinin ilk gününden beri en çok konuşulan çiftlerden biri hepimizin bildiği gibi. Attıkları adımdan verdikleri pozlara sürekli dillere düşen ikilinin bu sefer de 'aile saadeti' pozları olay oldu...