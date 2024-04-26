Hadise'nin Çok Konuşulan Dans ve Kıyafetinden Sonra Bu Sefer de Zeynep Bastık'ın Sahne Şovu Olay Oldu
Hadise'nin Çok Konuşulan Dans ve Kıyafetinden Sonra Bu Sefer de Zeynep Bastık'ın Sahne Şovu Olay Oldu
Konser sezonunun açılmasıyla birlikte gündem ünlü sanatçıların dansları ve kıyafetleriyle sallanmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan beri süre gelen Hadise'nin frikik tartışması bu sefer yerini Zeynep Bastık'a bıraktı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendi yorumunu katarak seslendirdiği şarkılarla başarı yakalayan ve sesini büyük kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Bastık'ı çoğumuz yakından tanıyoruz.
Son zamanlarda çıkarttığı yeni şarkısı 'Lan' ile listelerin başına yerleşen şarkıcı 2024 senesine inanılmaz bir başarıyla adım atmıştı hepimizin bildiği gibi.
Yazın yaklaşmasıyla gelen konser sezonuna da oldukça aktif bir giriş yapan Bastık, çok tutulan şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.
Rekorlara koşan 'Lan'ı seslendirirken tercih ettiği kıyafetle gündeme gelen şarkıcı, geçtiğimiz gün giydiği sahne kostümüyle ilgi çekti.
Bastık'ın sahnesini ve kostümünü görenlerin aklına hemen cesur kıyafetleri ve danslarıyla akıllarda yer eden Hadise geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın