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Hadise'nin Çok Konuşulan Dans ve Kıyafetinden Sonra Bu Sefer de Zeynep Bastık'ın Sahne Şovu Olay Oldu

Hadise'nin Çok Konuşulan Dans ve Kıyafetinden Sonra Bu Sefer de Zeynep Bastık'ın Sahne Şovu Olay Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 16:05

Konser sezonunun açılmasıyla birlikte gündem ünlü sanatçıların dansları ve kıyafetleriyle sallanmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan beri süre gelen Hadise'nin frikik tartışması bu sefer yerini Zeynep Bastık'a bıraktı...

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Kendi yorumunu katarak seslendirdiği şarkılarla başarı yakalayan ve sesini büyük kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Bastık'ı çoğumuz yakından tanıyoruz.

Kendi yorumunu katarak seslendirdiği şarkılarla başarı yakalayan ve sesini büyük kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Bastık'ı çoğumuz yakından tanıyoruz.

Son zamanlarda çıkarttığı yeni şarkısı 'Lan' ile listelerin başına yerleşen şarkıcı 2024 senesine inanılmaz bir başarıyla adım atmıştı hepimizin bildiği gibi.

Son zamanlarda çıkarttığı yeni şarkısı 'Lan' ile listelerin başına yerleşen şarkıcı 2024 senesine inanılmaz bir başarıyla adım atmıştı hepimizin bildiği gibi.

Yazın yaklaşmasıyla gelen konser sezonuna da oldukça aktif bir giriş yapan Bastık, çok tutulan şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.

Yazın yaklaşmasıyla gelen konser sezonuna da oldukça aktif bir giriş yapan Bastık, çok tutulan şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.

Rekorlara koşan 'Lan'ı seslendirirken tercih ettiği kıyafetle gündeme gelen şarkıcı, geçtiğimiz gün giydiği sahne kostümüyle ilgi çekti.

Bastık'ın sahnesini ve kostümünü görenlerin aklına hemen cesur kıyafetleri ve danslarıyla akıllarda yer eden Hadise geldi!

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