Sadece Bir Şov Değilmiş! Eurovision'da İrlanda'yı Temsil Eden Bambie Thug, Konserinde Filistin Bayrağı Açtı
Sadece Bir Şov Değilmiş! Eurovision'da İrlanda'yı Temsil Eden Bambie Thug, Konserinde Filistin Bayrağı Açtı
Eurovision 2024 tüm kaosuyla unutulmaz bir yıl olmuştu. İrlandalı Bambie Thug, İsviçreli Nemo, Yunan Marina Satti ve Portekizli Iolanda'nın Filistin'deki katliama kayıtsız kalmayarak İsrail delegasyonuna olan tepkilerini zekice dile getirmişti. Bu dörtlüden İsviçreli Nemo'nun zaferiyle sonlanan Eurovision tamamlanmış gözükse de İrlandalı Bambie Thug, Filistin'e yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor.
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Bu yıl bolca kaotik tartışmaya ev sahipliği yapan Eurovision Şarkı Yarışması'nın gizli yıldızlarından biri hiç kuşkusuz Bambie Thug olmuştu.
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İrlandalı şarkıcı, 'Ateşkes' simgesiyle makyaj yapmış ancak EBU yani Avrupa Yayın Birliği temsilcileri, şarkıcının bu şovuna izin vermemişti.
Filistin'deki katliama yönelik tepkisini her fırsatta zekice dile getiren Bambie Thug, yarışma bittikten sonra ise küfürler ederek tüm yarışmacıların büyük bir baskı altında olduğunu iddia etmişti.
Kimileri onu Filistin üzerinden şov yapmakla suçlasa da Bambie Thug, kendisine gelen eleştirilere karşı sessizliğini korumuştu.
Son olarak Çekya'daki Rock For People Festivali'nde sahne alan Bambie Thug, konserin sonunda Filistin bayrağı açarak Eurovision'da sergilediği duruşun devamını getirmiş oldu.
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İngilizcedeki 'he/she' gibi cinsiyet belirtilen ifadeler yerine kendisine 'birey' denilmesini isteyen Bambie Thug, Filistin konusundaki duruşunu da bir kez daha sergileyerek Eurovision hayranların dikkatini çekmiş oldu.
Kimilerinin itici, kimilerinin sempatik bulduğu Bambie Thug'a sosyal medyadaki tepkiler ise şu şekilde:
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