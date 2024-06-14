Sadece Bir Şov Değilmiş! Eurovision'da İrlanda'yı Temsil Eden Bambie Thug, Konserinde Filistin Bayrağı Açtı

Eurovision 2024 tüm kaosuyla unutulmaz bir yıl olmuştu. İrlandalı Bambie Thug, İsviçreli Nemo, Yunan Marina Satti ve Portekizli Iolanda'nın Filistin'deki katliama kayıtsız kalmayarak İsrail delegasyonuna olan tepkilerini zekice dile getirmişti. Bu dörtlüden İsviçreli Nemo'nun zaferiyle sonlanan Eurovision tamamlanmış gözükse de İrlandalı Bambie Thug, Filistin'e yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor.