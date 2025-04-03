Evet, eskiden bu çantanın fiyatıyla bir daire satın alabilirdik. Çünkü bu çantanın fiyatı tam 5 bin 750 dolar. Yani yaklaşık 242 bin TL. Modayı yakından takip edenler bilir ki İspanyol marka Balenciaga ezber bozan tasarımlarıyla tanınıyor. Marka, bazen cips paketli bir çantayla karşımıza bazen de kahve kupası çantasıyla.

Herhangi bir kahveciye gittiğinizde verilen karton bardaklar, markanın tasarımlarına konuk oldu. Farklı tasarımlarıyla gündem olmayı seven Balenciaga kahve kupası tasarımlı çantasıyla da konuşulmanın bir yolunu buldu. E-ticaret devi Amazon’un kurucusu, Forbes’un milyarderler listesinde üçüncü sırada yer alan Jeff Bezos’un müstakbel eşi Lauren Sanchez kahve kupası çantasıyla görüldü.