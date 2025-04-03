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Jeff Bezos’un Nişanlısı Lauren Sanchez’in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Balenciaga Kahve Kupa Çantası

Jeff Bezos’un Nişanlısı Lauren Sanchez’in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Balenciaga Kahve Kupa Çantası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 13:47

Moda dünyasının tartışmalı markası Balenciaga, ilgi çeken ve tartışılacak tasarımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen aylarda cips paketli tasarımlı çantayla gündeme gelen Balenciaga şimdi de kahve kupası şeklindeki çantasıyla konuşuluyor. E tabi bu çantayı takan kişi de tasarımı konuşturacak bir isim… Amazon’un kurucusu dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos’un müstakbel eşi Lauren Sanchez. Sanchez, Balenciaga’nın kahve kupalı çantasıyla görüntülendi. Çantanın fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten: 5 bin 750 dolar (yaklaşık 242 bin TL)

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Karşınızda Balenciaga’dan eskinin bir ev parasıyla kahve kupası çantası!

Karşınızda Balenciaga’dan eskinin bir ev parasıyla kahve kupası çantası!

Evet, eskiden bu çantanın fiyatıyla bir daire satın alabilirdik. Çünkü bu çantanın fiyatı tam 5 bin 750 dolar. Yani yaklaşık 242 bin TL. Modayı yakından takip edenler bilir ki İspanyol marka Balenciaga ezber bozan tasarımlarıyla tanınıyor. Marka, bazen cips paketli bir çantayla karşımıza bazen de kahve kupası çantasıyla. 

Herhangi bir kahveciye gittiğinizde verilen karton bardaklar, markanın tasarımlarına konuk oldu. Farklı tasarımlarıyla gündem olmayı seven Balenciaga kahve kupası tasarımlı çantasıyla da konuşulmanın bir yolunu buldu. E-ticaret devi Amazon’un kurucusu, Forbes’un milyarderler listesinde üçüncü sırada yer alan Jeff Bezos’un müstakbel eşi Lauren Sanchez kahve kupası çantasıyla görüldü.

Herkes kahve kupası sandı ama çanta çıktı!

Herkes kahve kupası sandı ama çanta çıktı!

Lauren Sanchez, Los Angeles'ta bir toplantıya katılırken elinde kahve kupasıyla görüntülendi. Ancak bu kahve kupası değil Balenciaga çantaydı... 

Balenciaga’nın sitesinde söz konusu çantanın dana derisinden yapıldığı ifade edilirken kuzu derisi astara sahip. İtalya’da üretilen bu çantanın malzemesinde kullanılan üründen biri de pirinç.

Reddit’te söz konusu çantaya yorumlar beraberinde geldi:

'Açıklamalı, eğlenceli çantaları severim. Ama bu çok saçma. Bunu kimin satın aldığını bilmek istiyorum.'

'Bu marka giderek daha da fazla alay konusu olmaya devam ediyor.'

'Bence bu bir şaka olarak eğlenceli. Ama satın alır mıydım? Kesinlikle hayır. Çok fazla parası olan insanlar için olmalı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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