Jeff Bezos’un Nişanlısı Lauren Sanchez’in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Balenciaga Kahve Kupa Çantası
Jeff Bezos’un Nişanlısı Lauren Sanchez’in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Balenciaga Kahve Kupa Çantası
Moda dünyasının tartışmalı markası Balenciaga, ilgi çeken ve tartışılacak tasarımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen aylarda cips paketli tasarımlı çantayla gündeme gelen Balenciaga şimdi de kahve kupası şeklindeki çantasıyla konuşuluyor. E tabi bu çantayı takan kişi de tasarımı konuşturacak bir isim… Amazon’un kurucusu dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos’un müstakbel eşi Lauren Sanchez. Sanchez, Balenciaga’nın kahve kupalı çantasıyla görüntülendi. Çantanın fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten: 5 bin 750 dolar (yaklaşık 242 bin TL)
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Karşınızda Balenciaga’dan eskinin bir ev parasıyla kahve kupası çantası!
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Herkes kahve kupası sandı ama çanta çıktı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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