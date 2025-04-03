Yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri bir ülkenin yıllık tüketimi kadar su tüketiyor. Merkezlerin sadece elektrikle çalıştığını ve neden su tükettiğini sorabilirsiniz. Ancak bunun cevabı oldukça basit. Veri merkezlerinde oldukça yoğun elektrik enerjisi kullanılıyor. Yoğun kullanım arttıkça da ciddi bir ısı oluşuyor. Bu ısının düşürülmesi amacıyla suya başvuruluyor. Bu veri merkezleri yapay zeka sistemlerini soğutmak ve nemli tutmak için suya ihtiyaç duyuyor.

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development-Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) araştırmasına göre 2027 yılında yapay zeka sistemlerinin 6.6 milyar metreküp su tüketeceği öngörülüyor. Bu miktar Birleşik Krallık’ın yıllık su kullanımının yarısı sayılabilir.