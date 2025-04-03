onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka Sorulan Her 50 Soruda Yarım Litre Su Tüketiyor

Yapay Zeka Sorulan Her 50 Soruda Yarım Litre Su Tüketiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 12:54 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 12:55

Yapay zeka uygulamalarının her 50 soruda yarım litre su tükettiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız! Yapay zeka uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri sadece elektrikle değil, aynı zamanda suyla da çalışıyor. Su kullanılmasının nedeni ise veri sunucularını soğutmak ve ortamı nemli tutmak. CNBC-e’den Günce Nur İnce, yapay zeka devlerinin tükettiği su miktarıyla ilgili bir derleme yayımladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka şirketleri neredeyse bir ülkenin yıllık su tüketimi kadar su tüketiyor.

Yapay zeka şirketleri neredeyse bir ülkenin yıllık su tüketimi kadar su tüketiyor.

Yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri bir ülkenin yıllık tüketimi kadar su tüketiyor. Merkezlerin sadece elektrikle çalıştığını ve neden su tükettiğini sorabilirsiniz. Ancak bunun cevabı oldukça basit. Veri merkezlerinde oldukça yoğun elektrik enerjisi kullanılıyor. Yoğun kullanım arttıkça da ciddi bir ısı oluşuyor. Bu ısının düşürülmesi amacıyla suya başvuruluyor. Bu veri merkezleri yapay zeka sistemlerini soğutmak ve nemli tutmak için suya ihtiyaç duyuyor.

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development-Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) araştırmasına göre 2027 yılında yapay zeka sistemlerinin 6.6 milyar metreküp su tüketeceği öngörülüyor. Bu miktar Birleşik Krallık’ın yıllık su kullanımının yarısı sayılabilir.

Her 50 soruda yarım litre su tüketiyor.

Her 50 soruda yarım litre su tüketiyor.

CNBC-e’den Günce Nur İnce’nin haberine göre ChatGPT gibi yapay zeka uygulamaları her 50 soruda yarım litre su tüketiyor. Dünyaya yön veren teknoloji devlerinin tükettiği su miktarı ne kadar? Gelin bu sorunun yanıtına hep birlikte bakalım 👇 

Türkiye'nin 2022'de harcadığı yıllık su tüketimi 63 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Google'ın geçen sene harcadığı su miktarı Türkiye tüketiminin üçte biri kadardı. Google 2024 yılında 22.7 milyar su tüketti. 

Microsoft 2023 yılında 13 milyar litre su tüketti.  Apple aynı yıl 6 milyar litreye yakın su tüketirken Meta'nın tükettiği miktar 3.9 litre olarak açıklandı.

Amazon Web Services (AWS) ABD'deki bazı tesislerinde günde yaklaşık 3.8-19 milyon litre su tüketiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın