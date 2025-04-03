Yapay Zeka Sorulan Her 50 Soruda Yarım Litre Su Tüketiyor
Yapay Zeka Sorulan Her 50 Soruda Yarım Litre Su Tüketiyor
Yapay zeka uygulamalarının her 50 soruda yarım litre su tükettiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız! Yapay zeka uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri sadece elektrikle değil, aynı zamanda suyla da çalışıyor. Su kullanılmasının nedeni ise veri sunucularını soğutmak ve ortamı nemli tutmak. CNBC-e’den Günce Nur İnce, yapay zeka devlerinin tükettiği su miktarıyla ilgili bir derleme yayımladı.
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Yapay zeka şirketleri neredeyse bir ülkenin yıllık su tüketimi kadar su tüketiyor.
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Her 50 soruda yarım litre su tüketiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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