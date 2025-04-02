Yeni Bir Araştırmaya Göre Telefonun Şarjı Bitene Kadar Beklemek Cihazınıza Zarar Veriyor
Yeni Bir Araştırmaya Göre Telefonun Şarjı Bitene Kadar Beklemek Cihazınıza Zarar Veriyor
Günümüzde akıllı telefonlar, laptoplar ve hatta elektrikli araçlar hepimizin günlük rutininde büyük yer kaplıyor. Fakat birçoğumuz bu cihazların pillerini nasıl şarj ettiğimizi pek de önemsemiyoruz, değil mi? 'Bitince şarja takarım.' mantığıyla yaşamak yaygın olsa da yeni bir araştırma bu alışkanlığın uzun vadede çok zararlı olabileceğini söylüyor. Telefonunuzu her seferinde %0’a kadar kullanmak, pilin yapısal bütünlüğüne de ciddi zararlar veriyor. Üstelik bu zarar, öyle basit bir performans düşüşüyle sınırlı değil.
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Pillerin dayanıklılığı neden tam bitince düşüyor?
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Peki pil sağlığı için ne yapmalıyız?
"Şarjım bittiğinde takıyorum, ne olacak ki?" diyenler biraz düşünsün...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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