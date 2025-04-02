Telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda kullanılan lityum-iyon pillerin iç yapısı, düşündüğünüzden daha hassas bir dengeye sahip. Güney Kore'deki Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Jihyun Hong’un liderliğindeki ekip, bu pillerin 'NMC' yani nikel-manganez-kobalt içerikli katotlar kullandığını ve bu katotların şarj tamamen tükendiğinde “quasi-conversion reaction” adı verilen zararlı bir tepkimeye girdiğini keşfetti.

Bu tepkime sırasında katottaki oksijen, lityum ile birleşerek lityum oksit oluşturuyor ve batarya içindeki elektrolitlerle gazlar üretip pilin yapısına zarar veriyor. Üstelik hasar, nikel oranı arttıkça daha da şiddetli oluyor bu da kötü haber, çünkü son yıllarda çevresel ve ekonomik nedenlerle bataryalardaki kobalt azaltılıp yerine nikel kullanılıyor. Yani teknoloji ilerledikçe sorunun daha da büyümesi muhtemel.