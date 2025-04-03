OnlyFans ve Amazon TikTok’u Satın Almak İçin Son Dakika Teklifi Yaptı
OnlyFans ve Amazon TikTok’u Satın Almak İçin Son Dakika Teklifi Yaptı
TikTok, ABD'de erişim engeli riskiyle karşı karşıya. Video paylaşım platformunun ABD operasyonlarının Çinli sahibi ByteDance, Beyaz Saray'ın belirlediği 5 Nisan'a kadar ABD'li bir alıcıyla anlaşmazsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.
Ancak Reuters'ın haberine göre TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için e-ticaret devi Amazon ve yetişkin içerik platformu OnlyFans'tan son dakika teklifleri geldi.
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TikTok, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.
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OnlyFans ve Amazon TikTok’u satın almak için son dakika teklifi yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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