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OnlyFans ve Amazon TikTok’u Satın Almak İçin Son Dakika Teklifi Yaptı

OnlyFans ve Amazon TikTok’u Satın Almak İçin Son Dakika Teklifi Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 12:00

TikTok, ABD'de erişim engeli riskiyle karşı karşıya. Video paylaşım platformunun ABD operasyonlarının Çinli sahibi ByteDance, Beyaz Saray'ın belirlediği 5 Nisan'a kadar ABD'li bir alıcıyla anlaşmazsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

Ancak Reuters'ın haberine göre TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için e-ticaret devi Amazon ve yetişkin içerik platformu OnlyFans'tan son dakika teklifleri geldi.

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TikTok, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

TikTok, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

ABD hükümeti, 5 Nisan tarihine kadar TikTok'un ABD'li bir yatırımcıyla anlaşmasını zorunlu kıldı. Video platformunun ABD'deki operasyonlarının sahibi olan Çinli şirket ByteDance için zaman daraldı. Ocak ayında ABD'de yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Ulusal güvenlik endişeleri üzerine kurulan bu yasa, TikTok'un devredilmesini zorunlu kılacak.

Eğer ABD'li bir yatırımcı bulunmazsa, TikTok'un yasaklanması gündeme gelecek.

OnlyFans ve Amazon TikTok’u satın almak için son dakika teklifi yaptı.

OnlyFans ve Amazon TikTok’u satın almak için son dakika teklifi yaptı.

2021 yılı verilerine göre TikTok'un kullanıcı sayısı 1.41 milyarı aştı. Dünyanın en fazla kullanıcılarına sahip platformlarından biri olan TikTok için Amazon ve OnlyFans'tan son dakika teklifleri geldi.

Amazon, TikTok için teklifini Beyaz Saray'a sundu. The New York Times, Amazon'un bu teklifinin ciddiye alınmadığını bildirdi. Bunun nedeni ise teklifin ABD'nin yasaklama süresinin dolmasına sayılı günler kala son dakika geldiği içindi.

TikTok ve Amazon, geçen sene bir ortaklık kurdular. Ortaklıkla TikTok kullanıcıları, hesaplarını Amazon'a bağlayarak uygulamadan çıkmadan alışveriş yapabiliyorlardı.

Bir diğer son dakika teklifi ise yetişkin içerik platformu OnlyFans'tan geldi. OnlyFans'ın kurucusu Tim Stokely, TikTok'u satın almak için Beyaz Saray'a teklif sundu.

Teklif, sosyal medya girişimi Zoop ile kripto para şirketi The Hbar Foundation tarafından yapıldı. Teklifte içerik üreticilerine daha iyi gelir paylaşımı sunulacağı ve gücü onların eline vermeyi amaçladıkları belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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