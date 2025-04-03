2021 yılı verilerine göre TikTok'un kullanıcı sayısı 1.41 milyarı aştı. Dünyanın en fazla kullanıcılarına sahip platformlarından biri olan TikTok için Amazon ve OnlyFans'tan son dakika teklifleri geldi.

Amazon, TikTok için teklifini Beyaz Saray'a sundu. The New York Times, Amazon'un bu teklifinin ciddiye alınmadığını bildirdi. Bunun nedeni ise teklifin ABD'nin yasaklama süresinin dolmasına sayılı günler kala son dakika geldiği içindi.

TikTok ve Amazon, geçen sene bir ortaklık kurdular. Ortaklıkla TikTok kullanıcıları, hesaplarını Amazon'a bağlayarak uygulamadan çıkmadan alışveriş yapabiliyorlardı.

Bir diğer son dakika teklifi ise yetişkin içerik platformu OnlyFans'tan geldi. OnlyFans'ın kurucusu Tim Stokely, TikTok'u satın almak için Beyaz Saray'a teklif sundu.

Teklif, sosyal medya girişimi Zoop ile kripto para şirketi The Hbar Foundation tarafından yapıldı. Teklifte içerik üreticilerine daha iyi gelir paylaşımı sunulacağı ve gücü onların eline vermeyi amaçladıkları belirtildi.