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Apple Ürünlerine Büyük Zam! iPhone Fiyatları Değişti; En Pahalı iPhone 130.000 TL’yi Geçti

Apple Ürünlerine Büyük Zam! iPhone Fiyatları Değişti; En Pahalı iPhone 130.000 TL’yi Geçti

Apple iPhone 15 iPhone 15 Pro Max
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 11:08

Son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak artan döviz kuru sebebiyle Apple Türkiye’den yeni zam kararı geldi. Yapılan son zamlarla birlikte Apple, iPhone modelleri ve bazı aksesuarlarının fiyatlarını güncelledi. Zamların ardından en pahalı iPhone modeli 131.999’luk fiyatıyla iPhone 16 Pro Max 1 TB oldu. Fiyat artısı sadece iPhone modellerinde değil Apple Watch’larda da yaşandı. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.webtekno.com/apple-turkiy...
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Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı.

Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı.

Bu kapsamda iPhone 16 serisi, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 gibi birçok ürünün fiyatları arttı. 

Yeni fiyat listesine göre iPhone 16 Pro’nun başlangıç fiyatı 89 bin 999 TL’ye, 16 Pro Max’in fiyatı ise 109 bin 999 TL’ye yükseldi. iPhone 16 artık 69 bin 999 TL, 16 Plus ise 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Seriye sonradan eklenen iPhone 16e’nin başlangıç fiyatı da 49 bin 999 TL oldu. Böylece Apple, iPhone fiyatlarına yüzde 4 ila yüzde 10 arasında zam uygulandı.

İşte Apple ürünlerine uygulanan zam sonrasında oluşan yeni fiyatlar:

İşte Apple ürünlerine uygulanan zam sonrasında oluşan yeni fiyatlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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