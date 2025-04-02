Apple Ürünlerine Büyük Zam! iPhone Fiyatları Değişti; En Pahalı iPhone 130.000 TL’yi Geçti

Bu kapsamda iPhone 16 serisi, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 gibi birçok ürünün fiyatları arttı.

Yeni fiyat listesine göre iPhone 16 Pro’nun başlangıç fiyatı 89 bin 999 TL’ye, 16 Pro Max’in fiyatı ise 109 bin 999 TL’ye yükseldi. iPhone 16 artık 69 bin 999 TL, 16 Plus ise 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Seriye sonradan eklenen iPhone 16e’nin başlangıç fiyatı da 49 bin 999 TL oldu. Böylece Apple, iPhone fiyatlarına yüzde 4 ila yüzde 10 arasında zam uygulandı.