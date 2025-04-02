Apple Ürünlerine Büyük Zam! iPhone Fiyatları Değişti; En Pahalı iPhone 130.000 TL’yi Geçti
Apple Ürünlerine Büyük Zam! iPhone Fiyatları Değişti; En Pahalı iPhone 130.000 TL’yi Geçti
Kaynak: https://www.webtekno.com/apple-turkiy...
Son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak artan döviz kuru sebebiyle Apple Türkiye’den yeni zam kararı geldi. Yapılan son zamlarla birlikte Apple, iPhone modelleri ve bazı aksesuarlarının fiyatlarını güncelledi. Zamların ardından en pahalı iPhone modeli 131.999’luk fiyatıyla iPhone 16 Pro Max 1 TB oldu. Fiyat artısı sadece iPhone modellerinde değil Apple Watch’larda da yaşandı.
İşte detaylar…
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Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı.
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İşte Apple ürünlerine uygulanan zam sonrasında oluşan yeni fiyatlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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