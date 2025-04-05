onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sakalını Kestirip Saçını Boyatan George Clooney'nin Yeni İmajını Görenler Tanıyamadı!

Sakalını Kestirip Saçını Boyatan George Clooney'nin Yeni İmajını Görenler Tanıyamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 15:40

George Clooney'in imaj değişikliği gündeme oturdu. Yeni Broadway projesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan usta ismin saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştuğu fark edildi. Açılış gecesinde ünlü ismin radikal imaj değişikliği kameraların odağındaydı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood'un en tanınan isimlerinden biri olan George Clooney, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yapımcı, yönetmen ve hayır kurumlarına yaptığı katkılarla da tanınan çok yönlü bir isimlerden.

Hollywood'un en tanınan isimlerinden biri olan George Clooney, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yapımcı, yönetmen ve hayır kurumlarına yaptığı katkılarla da tanınan çok yönlü bir isimlerden.

George ve Amal Clooney’in kurduğu, insan hakları alanında faaliyet gösteren Clooney Vakfıyla adlarından bahsettiren ikili sık sık magazin manşetlerine yerleşiyor.

Julia Roberts'la başrollerini paylaştığı Cennete Bilet, Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu George Clooney'i başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz.

Julia Roberts'la başrollerini paylaştığı Cennete Bilet, Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu George Clooney'i başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz.

Good Night, and Good Luck (2005) adlı filmle Oscar’a aday gösterilen, ünlü gazeteci Edward R. Murrow’yu canlandıran 63 yaşındaki aktör, tiyatro oyununda hem rol alıyor hem de oyunun yazarlığını üstleniyor.

Dün akşam Broadway oyunununun gerçekleştiği açılış gecesine ünlü isimler akın etti.

Yeni rolü için tarz değiştiren oyuncu, beyaz saçlarını boyadı.Koyu saç rengiyle adeta bambaşka birine dönüşen ve tanınmaz hale gelen George Clooney, imaj değişikliği ile dikkat çekti.

Yeni rolü için tarz değiştiren oyuncu, beyaz saçlarını boyadı.Koyu saç rengiyle adeta bambaşka birine dönüşen ve tanınmaz hale gelen George Clooney, imaj değişikliği ile dikkat çekti.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber, Julianna Margulies, Anthony Edwards, Pierce Brosnan, Uma Thurman ve Jennifer Lopez gibi isimlerin boy gösterdiği gecede George Clooney imaj değişikliği ile manşetlere yerleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın