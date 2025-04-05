Sakalını Kestirip Saçını Boyatan George Clooney'nin Yeni İmajını Görenler Tanıyamadı!
Sakalını Kestirip Saçını Boyatan George Clooney'nin Yeni İmajını Görenler Tanıyamadı!
George Clooney'in imaj değişikliği gündeme oturdu. Yeni Broadway projesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan usta ismin saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştuğu fark edildi. Açılış gecesinde ünlü ismin radikal imaj değişikliği kameraların odağındaydı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood'un en tanınan isimlerinden biri olan George Clooney, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yapımcı, yönetmen ve hayır kurumlarına yaptığı katkılarla da tanınan çok yönlü bir isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Julia Roberts'la başrollerini paylaştığı Cennete Bilet, Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu George Clooney'i başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz.
Yeni rolü için tarz değiştiren oyuncu, beyaz saçlarını boyadı.Koyu saç rengiyle adeta bambaşka birine dönüşen ve tanınmaz hale gelen George Clooney, imaj değişikliği ile dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın