O da Hesap Açtı: Bluesky Göçüne Katılan Cem Yılmaz Profilinin Linki Açılmayınca Elon Musk'a İsyan Etti!
O da Hesap Açtı: Bluesky Göçüne Katılan Cem Yılmaz Profilinin Linki Açılmayınca Elon Musk'a İsyan Etti!
Son dönemlerde gündeme karşı oluşan tepkiler sosyal medyada büyürken hesap kapatma ve gönderi kaldırma durumları epey bir yaygınlaştı. Hal böyle olunca X'ten vazgeçip Bluesky hesabına göç eden isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu. X hesabından yeni profilinin linkini veren Cem Yılmaz Bluesky profili açılmayınca Elon Musk'a isyan etti.
Gelin, ünlü komedyenin Bluesky paylaşımlarına birlikte bakalım!
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Türkiye gündemini derinden sarsan olaylar sosyal medyadan yapılan tepkileri de beraberinde getirirken hesapların kapatıldığına ve gönderilerin silindiğine şahitlik ediyoruz.
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Kullanıcı sayısı 34 milyona dayanan Bluesky platformuna geçtiğini duyuran ünlü isimlerin arasına ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı.
Link açılmadığı için Elon Musk'a isyan eden Cem Yılmaz Bluesky paylaşımlarına da başladı.
İlk paylaşımı "Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor.Ya hak!" sözleri olan Cem Yılmaz'ın paylaşımları ardı ardına geldi.
Gündem hakkındaki yorumlarına Bluesky hesabından devam etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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