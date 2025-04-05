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O da Hesap Açtı: Bluesky Göçüne Katılan Cem Yılmaz Profilinin Linki Açılmayınca Elon Musk'a İsyan Etti!

O da Hesap Açtı: Bluesky Göçüne Katılan Cem Yılmaz Profilinin Linki Açılmayınca Elon Musk'a İsyan Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 12:52

Son dönemlerde gündeme karşı oluşan tepkiler sosyal medyada büyürken hesap kapatma ve gönderi kaldırma durumları epey bir yaygınlaştı. Hal böyle olunca X'ten vazgeçip Bluesky hesabına göç eden isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu. X hesabından yeni profilinin linkini veren Cem Yılmaz Bluesky profili açılmayınca Elon Musk'a isyan etti.

Gelin, ünlü komedyenin Bluesky paylaşımlarına birlikte bakalım!

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Türkiye gündemini derinden sarsan olaylar sosyal medyadan yapılan tepkileri de beraberinde getirirken hesapların kapatıldığına ve gönderilerin silindiğine şahitlik ediyoruz.

Türkiye gündemini derinden sarsan olaylar sosyal medyadan yapılan tepkileri de beraberinde getirirken hesapların kapatıldığına ve gönderilerin silindiğine şahitlik ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinin tutukluluk kararıyla sonuçlanmasının ardından sosyal medyada başlayan tepkiler protestolara dönüşmüş, yapılan her paylaşım ayrı olay olmuştu. 

Fakat sürecin bir an olsun durulmadığı gündemde X'te yaşanan hesap kapatma ve gönderi silme durumları epey bir yaygınlaştı. Berna Laçin ve Danla Bilic gibi isimlerin hesapları kapatılırken ünlü isimler bir bir Bluesky platformuna geçiş yapmaya başladı.

Kullanıcı sayısı 34 milyona dayanan Bluesky platformuna geçtiğini duyuran ünlü isimlerin arasına ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı.

Kullanıcı sayısı 34 milyona dayanan Bluesky platformuna geçtiğini duyuran ünlü isimlerin arasına ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı.

X'in eski rakibi olan Bluesky'a geçerek Elon Musk'a rest çeken Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Cem Yılmaz da bu göçe katılanlardan biri oldu. Dün X hesabından epey hararetli tartışmalara giren komedyen Bluesky profilini paylaştı.

Yaşananların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Link açılmadığı için Elon Musk'a isyan eden Cem Yılmaz Bluesky paylaşımlarına da başladı.

Link açılmadığı için Elon Musk'a isyan eden Cem Yılmaz Bluesky paylaşımlarına da başladı.
twitter.com

Ünlü isim 'Link açılmıyor! Lan adam hesap kapatıyor Bluesky linkini açtırır mı! Neyse yolu bulunur' ifadelerini kullandı.

İlk paylaşımı "Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor.Ya hak!" sözleri olan Cem Yılmaz'ın paylaşımları ardı ardına geldi.

İlk paylaşımı "Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor.Ya hak!" sözleri olan Cem Yılmaz'ın paylaşımları ardı ardına geldi.

'Bugün en terbiyeli (!) adam bile sanatçı sıfatını kendine bahsettiği şey sanıyor. Ben sana sanatçı dememeler falan! Kardeş, ortalık yangın yeri, unvan mı kovalıyoruz? Armageddon olmuş, adam dövecek artist arıyor. Bu da bir mesai! Bana tuhaf geliyor. Neyse, 'Her şey çok güzel olacak' demiştim.'

Gündem hakkındaki yorumlarına Bluesky hesabından devam etti.

Gündem hakkındaki yorumlarına Bluesky hesabından devam etti.

'Yazdığımız, çizdiğimiz işlerde bir görüş, bir tavır, bir fikir vardır. Bunu bilsin istersin, okuyan, izleyen. George Orwell'in başına dikilip 'Aga, olayları kes; aga, şöyle de; abi, şunu da ekle; birader, sen de biraz sert gir' deseydi! Orwell da ' sizin yapacağınız işi' deyip romanı yarım bırakırdı. 🤘🏻'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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