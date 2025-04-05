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Bluesky'da Kullanıcı Sayısı 34 Milyon Kişiye Ulaştı!

Bluesky'da Kullanıcı Sayısı 34 Milyon Kişiye Ulaştı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 11:43

Sosyal medyada bir şeyler değişiyor ve bu sefer işin içinde sadece güncellemeler ya da arayüz tasarımları yok. Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler, kullanıcıların platform tercihlerini kökten etkiledi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte yaşanan tepkiler, sosyal medya üzerindeki ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle X’te yaşanan sansür ve hesap kapatma olayları, birçok kişiyi alternatif platformlara yöneltti. İşte tam da bu noktada Bluesky adı bir kez daha yükselmeye başladı.

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Peki neden insanlar X’i bırakıp Bluesky’a geçiyor?

Peki neden insanlar X’i bırakıp Bluesky’a geçiyor?

İfade özgürlüğü, sosyal medya platformlarının belki de en temel vaatlerinden biri ancak son günlerde bu vaat, X kullanıcıları için ciddi bir sorgulama konusu haline geldi. Ekrem İmamoğlu protestolarında paylaşım yapan pek çok kişinin hesaplarının kapatılması, “sansür” endişesini tetikledi. 

Danla Bilic, Berna Laçin gibi isimler bu nedenle platformdan uzaklaştırılırken, birçok kişi alternatifleri keşfetmeye başladı. Eski adıyla Twitter, artık Elon Musk’ın yönetimiyle birlikte çok daha sert eleştirilere maruz kalıyor; mavi tikin paralı olması, bot hesapların çoğalması ve içerik akışının manipüle edilmesi gibi detaylar kullanıcıların canını iyiden iyiye sıkmış durumda. Bu noktada ise merkeziyetsiz yapısıyla Bluesky öne çıkıyor.

Bluesky, ilk olarak 2019’da Jack Dorsey’nin başlattığı bir araştırma projesiydi ve zamanla bağımsız bir platforma dönüştü.

Bluesky, ilk olarak 2019’da Jack Dorsey’nin başlattığı bir araştırma projesiydi ve zamanla bağımsız bir platforma dönüştü.

2024’e kadar dalgalı bir popülariteye sahipti ama özellikle son olaylar sonrasında yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kullanıcı sayısı hızla arttı. Eylül 2023’te sadece 9 milyon olan kullanıcı sayısı, kısa sürede 15 milyona ve 5 Nisan 2025 itibarıyla 34 milyona ulaştı. 

Bu artışın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını da söylemek gerek; ABD ve İngiltere’den gelen yoğun ilgi de platformun büyümesinde büyük rol oynadı. Yani Bluesky’ın dönüşü, hem küresel hem de yerel çapta bir “dijital göçün” habercisi oldu.

Bluesky’ı özel yapan ne?

Bluesky’ı özel yapan ne?

Bluesky, tıpkı X gibi gönderi paylaşmaya ve etkileşime imkan tanıyor ama önemli bir farkla. Burada algoritmalar kullanıcının kontrolünde. İsterseniz sadece takip ettiğiniz kişileri, isterseniz sadece kedilerle ilgili içerikleri görebileceğiniz akışlar oluşturabiliyorsunuz. 

Ayrıca “anti-toksisite” adı verilen sistemle, istenmeyen etkileşimlerin önüne geçilebiliyor; bir gönderiyi alıntılayan kişilerden bile ayrıştırmak mümkün.

Biz de artık Bluesky’dayız!

Biz de artık Bluesky’dayız!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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