Bluesky'da Kullanıcı Sayısı 34 Milyon Kişiye Ulaştı!

İfade özgürlüğü, sosyal medya platformlarının belki de en temel vaatlerinden biri ancak son günlerde bu vaat, X kullanıcıları için ciddi bir sorgulama konusu haline geldi. Ekrem İmamoğlu protestolarında paylaşım yapan pek çok kişinin hesaplarının kapatılması, “sansür” endişesini tetikledi.

Danla Bilic, Berna Laçin gibi isimler bu nedenle platformdan uzaklaştırılırken, birçok kişi alternatifleri keşfetmeye başladı. Eski adıyla Twitter, artık Elon Musk’ın yönetimiyle birlikte çok daha sert eleştirilere maruz kalıyor; mavi tikin paralı olması, bot hesapların çoğalması ve içerik akışının manipüle edilmesi gibi detaylar kullanıcıların canını iyiden iyiye sıkmış durumda. Bu noktada ise merkeziyetsiz yapısıyla Bluesky öne çıkıyor.