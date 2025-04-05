Bluesky'da Kullanıcı Sayısı 34 Milyon Kişiye Ulaştı!
Bluesky'da Kullanıcı Sayısı 34 Milyon Kişiye Ulaştı!
Sosyal medyada bir şeyler değişiyor ve bu sefer işin içinde sadece güncellemeler ya da arayüz tasarımları yok. Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler, kullanıcıların platform tercihlerini kökten etkiledi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte yaşanan tepkiler, sosyal medya üzerindeki ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle X’te yaşanan sansür ve hesap kapatma olayları, birçok kişiyi alternatif platformlara yöneltti. İşte tam da bu noktada Bluesky adı bir kez daha yükselmeye başladı.
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Peki neden insanlar X’i bırakıp Bluesky’a geçiyor?
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Bluesky, ilk olarak 2019’da Jack Dorsey’nin başlattığı bir araştırma projesiydi ve zamanla bağımsız bir platforma dönüştü.
Bluesky’ı özel yapan ne?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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