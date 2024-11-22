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Son Zamanlarda Herkesin Akın Akın Geçtiği Bluesky'ın Başarısının Sırrı Ne?

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Son Zamanlarda Herkesin Akın Akın Geçtiği Bluesky'ın Başarısının Sırrı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 15:44

Son zamanlarda sosyal medya dünyasında büyük bir göç yaşanıyor. X'ten ayrılan kullanıcılar, Bluesky'da toplanıyor. Elon Musk’ın yönetimindeki X’e dair artan eleştiriler, Bluesky’ın popülaritesini katlayarak artırmasına neden oluyor. Peki, bu platform neden bu kadar ilgi görüyor? Gelin beraber inceleyelim.

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Bluesky, kullanıcıların X'teki gibi gönderiler paylaşabildiği, yanıtlayabildiği ve mesajlaşabildiği bir sosyal medya platformu.

Bluesky, kullanıcıların X'teki gibi gönderiler paylaşabildiği, yanıtlayabildiği ve mesajlaşabildiği bir sosyal medya platformu.

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2019 yılında Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey tarafından duyurulan “açık ve merkezi olmayan bir sosyal medya standardı” projesinin ürünü olan Bluesky, 2021’de bağımsız bir şirket haline geldi.

2019 yılında Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey tarafından duyurulan “açık ve merkezi olmayan bir sosyal medya standardı” projesinin ürünü olan Bluesky, 2021’de bağımsız bir şirket haline geldi.

Bluesky’ın basit ve kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda Eylül ayında 9 milyon olan kullanıcı sayısını bugün 15 milyonun üzerine çıkardı.

Bluesky’ın basit ve kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda Eylül ayında 9 milyon olan kullanıcı sayısını bugün 15 milyonun üzerine çıkardı.

Özellikle ABD ve İngiltere’den gelen yoğun ilgi, platformun büyümesini hızlandırdı. Sahiden, nedir bu popülaritenin ardındaki sebep?

Özellikle ABD ve İngiltere’den gelen yoğun ilgi, platformun büyümesini hızlandırdı. Sahiden, nedir bu popülaritenin ardındaki sebep?

Bluesky, kullanıcılarına X’ten farklı olarak daha fazla moderasyon imkanı sunuyor. Kullanıcılar, görmek istedikleri içerikleri belirleyen algoritmaları seçebiliyor ve özel ilgi alanlarına yönelik akışlar oluşturabiliyor.

Bluesky, kullanıcılarına X’ten farklı olarak daha fazla moderasyon imkanı sunuyor. Kullanıcılar, görmek istedikleri içerikleri belirleyen algoritmaları seçebiliyor ve özel ilgi alanlarına yönelik akışlar oluşturabiliyor.
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Örneğin, sadece kedilerle ilgili gönderileri içeren bir akış veya sadece takipçilerin gönderilerini gösteren bir akış yaratmak mümkün.

Örneğin, sadece kedilerle ilgili gönderileri içeren bir akış veya sadece takipçilerin gönderilerini gösteren bir akış yaratmak mümkün.

Bluesky’ın "anti-toksisite" özellikleri de dikkat çekiyor. Kullanıcılar, istemedikleri bir etkileşimi önlemek adına bir gönderiyi bir alıntı paylaşımından ayırabiliyor.

Bluesky’ın "anti-toksisite" özellikleri de dikkat çekiyor. Kullanıcılar, istemedikleri bir etkileşimi önlemek adına bir gönderiyi bir alıntı paylaşımından ayırabiliyor.

Hatırlarsanız Elon Musk X'i satın aldığından beri mavi tik olayını paralı yapmıştı ve mavi tik satın alan kullanıcılar, gönderilerin altındaki yanıtlarla öne çıkıyordu.

Hatırlarsanız Elon Musk X'i satın aldığından beri mavi tik olayını paralı yapmıştı ve mavi tik satın alan kullanıcılar, gönderilerin altındaki yanıtlarla öne çıkıyordu.

Bunun yanı sıra spam botların daha da artması ve önüne geçilememesi, Elon Musk'ın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep olmuştu. Ne yalan söyleyelim bunun önüne geçilememesi fena can sıkıcı!

Bunun yanı sıra spam botların daha da artması ve önüne geçilememesi, Elon Musk'ın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep olmuştu. Ne yalan söyleyelim bunun önüne geçilememesi fena can sıkıcı!

Bluesky, Elon Musk'ın X platformuna dair artan eleştirilerle birlikte kullanıcılarını hızla artırdı. Musk’ın X’i yönetimi altındaki yanlış bilgi yayılımı, nefret söylemi artışı ve aşırı serbestlik politikaları, kullanıcıları alternatif platformlar arayışına itti.

Bluesky, Elon Musk'ın X platformuna dair artan eleştirilerle birlikte kullanıcılarını hızla artırdı. Musk’ın X’i yönetimi altındaki yanlış bilgi yayılımı, nefret söylemi artışı ve aşırı serbestlik politikaları, kullanıcıları alternatif platformlar arayışına itti.
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ABD seçimlerinde açık bir biçimde Trump'ı desteklemesi ve propaganda yapması da bu eleştirilerin tuzu biberi oldu.

ABD seçimlerinde açık bir biçimde Trump'ı desteklemesi ve propaganda yapması da bu eleştirilerin tuzu biberi oldu.

Bluesky, X’in engel kaldırma politikası ve botların artışı gibi sorunları yaşamadığı için kullanıcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülüyor. Özellikle X’in Brezilya’da askıya alınmasının ardından Bluesky, sadece bir hafta içinde 3 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Bluesky, X’in engel kaldırma politikası ve botların artışı gibi sorunları yaşamadığı için kullanıcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülüyor. Özellikle X’in Brezilya’da askıya alınmasının ardından Bluesky, sadece bir hafta içinde 3 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Ayrıca X'in engelleme özelliğini kaldıracağını açıklamasının ardından iki günde 1,2 milyon kullanıcı daha platforma katıldı.

Ayrıca X'in engelleme özelliğini kaldıracağını açıklamasının ardından iki günde 1,2 milyon kullanıcı daha platforma katıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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