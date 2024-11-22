Son Zamanlarda Herkesin Akın Akın Geçtiği Bluesky'ın Başarısının Sırrı Ne?

Son zamanlarda sosyal medya dünyasında büyük bir göç yaşanıyor. X'ten ayrılan kullanıcılar, Bluesky'da toplanıyor. Elon Musk’ın yönetimindeki X’e dair artan eleştiriler, Bluesky’ın popülaritesini katlayarak artırmasına neden oluyor. Peki, bu platform neden bu kadar ilgi görüyor? Gelin beraber inceleyelim.

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