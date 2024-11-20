Kırmızı Apple Ürünlerinin Arkasında Bulunan “(PRODUCT)RED” Yazısı Ne Anlama Geliyor?

Kırmızı bir iPhone ya da Apple aksesuarı satın aldıysanız, arkasındaki (PRODUCT)RED yazısını fark etmiş olabilirsiniz. Bu yazı, sadece bir tasarım tercihi değil, aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesinin simgesi. Dünya genelinde yürütülen bu kampanya, alışveriş alışkanlıklarımızı iyilikle buluşturmayı amaçlıyor. Peki ama nasıl? Gelin, inceleyelim.

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