Kırmızı Apple Ürünlerinin Arkasında Bulunan “(PRODUCT)RED” Yazısı Ne Anlama Geliyor?
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Kırmızı Apple Ürünlerinin Arkasında Bulunan “(PRODUCT)RED” Yazısı Ne Anlama Geliyor?
Kırmızı bir iPhone ya da Apple aksesuarı satın aldıysanız, arkasındaki (PRODUCT)RED yazısını fark etmiş olabilirsiniz. Bu yazı, sadece bir tasarım tercihi değil, aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesinin simgesi. Dünya genelinde yürütülen bu kampanya, alışveriş alışkanlıklarımızı iyilikle buluşturmayı amaçlıyor. Peki ama nasıl? Gelin, inceleyelim.
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(PRODUCT)RED, New York merkezli bir organizasyon olan (RED)’in lisanslı bir markasıdır. Bu organizasyon, Bono (U2’nin solisti) ve Bobby Shriver tarafından kuruldu.
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Amaçları, önlenebilir hastalıklar ve yoksullukla mücadele etmek için küresel bir hareket yaratmaktı. (RED), Apple, Nike ve Amazon gibi dev şirketlerle ortaklık yaparak özel (RED) markalı ürünler üretiyor.
Bu ürünlerden elde edilen karın bir kısmı, hayati sağlık hizmetleri ve projeleri desteklemek için bağışlanıyor. Kısacası, (PRODUCT)RED logolu ürünler satın aldığınızda, paranızın bir kısmı hayır işlerine gidiyor.
(PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelir, öncelikli olarak AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele eden Küresel Fon’a bağışlanıyor.
Özellikle Sahra Altı Afrika’da AIDS salgını ile mücadeleye büyük bir odaklanma söz konusu. Son yıllarda, COVID-19 ile mücadeleye yönelik çabalar da (RED)’in desteklediği projeler arasına dahil edildi.
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Apple, 2006’dan bu yana (RED) ile iş birliği yapıyor ve bu süre zarfında organizasyona yaklaşık 270 milyon dolar bağışta bulundu. Bu bağışlar, HIV/AIDS’ten etkilenen insanlara test, önleme ve danışmanlık hizmetleri sunulmasını sağladı.
Ayrıca, Apple’ın desteklediği hibelerle 11 milyondan fazla kişiye bakım ve destek sağlandı, 192 milyonun üzerinde HIV testi yapıldı.
(PRODUCT)RED, alışveriş yaparken dünyayı kurtarmayı vaat eden oldukça etkileyici bir model gibi görünüyor. Ancak eleştiriler de yok değil. Yoksulluk ve AIDS ile mücadelede bir ürün satın almanın yeterli olup olmadığı tartışılıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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