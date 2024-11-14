Bilgisayar Klavyelerinde İki Adet Ctrl, Shift ve Alt Tuşu Olmasının Tarihsel Nedeni

Gün içinde onlarca kez dokunduğumuz klavyelerdeki her bir detayın ardında, aslında çok daha eski bir hikaye yatıyor. Özellikle çift 'Ctrl', 'Shift' ve 'Alt' tuşlarının neden orada olduğu hiç aklınıza geldi mi? Pek çok kullanıcı bu tuşların sadece tek birer tane olmasının yeterli olacağını düşünse de durum sanıldığı kadar basit değil. Klavyemizdeki bu ikili düzen, sandığımızdan daha köklü ve işlevsel bir amaca hizmet ediyor. Şimdi gelin günümüzden 150 yıl öncesine bi' gidelim!

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