Çin'in Devasa Büyüklükte Anten İnşa Etmesinin Ardındaki Sebep Nedir?

Dünyanın en büyük ELF (Extremely Low Frequency) antenlerinden birini inşa etti. Bu projeyi resmi olarak 'deprem tespiti ve yer altı kaynaklarını bulma' amacıyla geliştirdiğini söylüyor. Ancak birçok kişi, bu dev antenin asıl amacının çok daha fazlasını kapsadığını düşünüyor. Peki, Çin neden böylesine devasa bir anten kurmaya ihtiyaç duydu? Detaylarına inelim.