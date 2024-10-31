Sebepleri Tanıdık Gelecek: Çin Gibi Kocaman Bir Ülkenin Neden Tek Saat Dilimi Var?
Sebepleri Tanıdık Gelecek: Çin Gibi Kocaman Bir Ülkenin Neden Tek Saat Dilimi Var?
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1949 yılında, Mao Zedong ülkenin tek bir saat dilimine sahip olmasını emretti. Öncesinde Çin’de beş farklı saat dilimi kullanılmaktaydı ancak ülkenin içindeki uyumu bozduğu gibi iletişimde de kopukluklara neden oluyordu.
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Tek bir saat dilimi, birliğin sağlanması ve ulusal işleyişin hızlanması için bir zorunluluk olarak görülüyordu.
Bu yeni saat dilimi, Çin'in başkenti Pekin'in ismini aldı: Pekin Standart Saati. Artık ülkenin en doğusundan en batısına kadar herkes aynı saate bakarak uyandı, aynı saate göre çalıştı.
Örneğin, Sincan’ın Kaşgar kentinde güneş Pekin’den üç saat sonra doğarken, bazı topluluklar kendi “gayriresmi” saat dilimlerini kullanmayı tercih ediyor.
Hatta, bazı bölgelerde otobüs saat çizelgelerinde Pekin saati bile gösterilmiyor! Batı bölgelerinde saatler yerel toplulukların günlük hayatına göre düzenlenmiş ve bu da bazen geleneklere, bazen politik duruşa bir ifade aracı olarak görülüyor.
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Ülkenin tek bir saat diliminde olması özellikle ulusal yayınlarda, çalışma saatlerinde ve uluslararası iletişimde kolaylık sağlıyor.
Ancak kolaylık sağlayıp sağlamadığını bir de orada yaşayan insanlara sormak lazım!
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