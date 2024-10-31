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Sebepleri Tanıdık Gelecek: Çin Gibi Kocaman Bir Ülkenin Neden Tek Saat Dilimi Var?

Sebepleri Tanıdık Gelecek: Çin Gibi Kocaman Bir Ülkenin Neden Tek Saat Dilimi Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 12:51

Çin’de sabah saat 06.24’te başkent Pekin’de bayraklar göndere çekilirken, doğuda gün çoktan aydınlanmışken batıda hala karanlık. Peki, böyle büyük bir ülkenin tek bir saat dilimiyle yönetilmesinin ardında ne yatıyor?

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1949 yılında, Mao Zedong ülkenin tek bir saat dilimine sahip olmasını emretti. Öncesinde Çin’de beş farklı saat dilimi kullanılmaktaydı ancak ülkenin içindeki uyumu bozduğu gibi iletişimde de kopukluklara neden oluyordu.

1949 yılında, Mao Zedong ülkenin tek bir saat dilimine sahip olmasını emretti. Öncesinde Çin’de beş farklı saat dilimi kullanılmaktaydı ancak ülkenin içindeki uyumu bozduğu gibi iletişimde de kopukluklara neden oluyordu.

Tek bir saat dilimi, birliğin sağlanması ve ulusal işleyişin hızlanması için bir zorunluluk olarak görülüyordu.

Tek bir saat dilimi, birliğin sağlanması ve ulusal işleyişin hızlanması için bir zorunluluk olarak görülüyordu.

Bu yeni saat dilimi, Çin'in başkenti Pekin'in ismini aldı: Pekin Standart Saati. Artık ülkenin en doğusundan en batısına kadar herkes aynı saate bakarak uyandı, aynı saate göre çalıştı.

Bu yeni saat dilimi, Çin'in başkenti Pekin'in ismini aldı: Pekin Standart Saati. Artık ülkenin en doğusundan en batısına kadar herkes aynı saate bakarak uyandı, aynı saate göre çalıştı.

Örneğin, Sincan’ın Kaşgar kentinde güneş Pekin’den üç saat sonra doğarken, bazı topluluklar kendi “gayriresmi” saat dilimlerini kullanmayı tercih ediyor.

Hatta, bazı bölgelerde otobüs saat çizelgelerinde Pekin saati bile gösterilmiyor! Batı bölgelerinde saatler yerel toplulukların günlük hayatına göre düzenlenmiş ve bu da bazen geleneklere, bazen politik duruşa bir ifade aracı olarak görülüyor.

Hatta, bazı bölgelerde otobüs saat çizelgelerinde Pekin saati bile gösterilmiyor! Batı bölgelerinde saatler yerel toplulukların günlük hayatına göre düzenlenmiş ve bu da bazen geleneklere, bazen politik duruşa bir ifade aracı olarak görülüyor.
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Ülkenin tek bir saat diliminde olması özellikle ulusal yayınlarda, çalışma saatlerinde ve uluslararası iletişimde kolaylık sağlıyor.

Ülkenin tek bir saat diliminde olması özellikle ulusal yayınlarda, çalışma saatlerinde ve uluslararası iletişimde kolaylık sağlıyor.

Ancak kolaylık sağlayıp sağlamadığını bir de orada yaşayan insanlara sormak lazım!

Ancak kolaylık sağlayıp sağlamadığını bir de orada yaşayan insanlara sormak lazım!

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