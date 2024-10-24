Hayır 'Bern' Değil: İsviçre'nin Neden Tıpkı Diğer Ülkeler Gibi Bir Başkenti Yok?

Çoğumuz Bern şehrini İsviçre’nin başkenti olarak biliriz ancak şaşırtıcı bir şekilde İsviçre'nin aslında resmi bir başkenti yok! Bu durumun nedenini ve İsviçre’nin diğer ülkelerden nasıl ayrıldığını öğrenince çok şaşıracaksınız.

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