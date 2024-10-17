Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bazı Ağaçların Köklerinin Beyaza Boyanmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebebi

Bazı Ağaçların Köklerinin Beyaza Boyanmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebebi

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
17.10.2024 - 14:33

Okula veya işe giderken yoldaki ağaçların bazılarında beyaza boyanmış bir kök görürüz değil mi? Alışık olduğumuz ancak asla sorgulamadığımız bu durumun sebebi nedir? Nasıl olduğunu öğrendiğinizde eminiz ki oldukça mantıklı bulacaksınız!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ağaçların alt kısmının beyaza boyanmasının ardında çok önemli bir koruma amacı yatıyor: Güneş yanığına karşı korunma.

Ağaçların alt kısmının beyaza boyanmasının ardında çok önemli bir koruma amacı yatıyor: Güneş yanığına karşı korunma.

Özellikle genç meyve ağaçları gibi türler, kış aylarında değişken sıcaklıklardan ciddi şekilde etkilenebilirler.

Özellikle genç meyve ağaçları gibi türler, kış aylarında değişken sıcaklıklardan ciddi şekilde etkilenebilirler.

Güneş ışığı, karla kaplı bölgelerde ağaçların güney taraflarına yansıyarak, donmuş kabuğun aniden çözülmesine neden olur.

Güneş ışığı, karla kaplı bölgelerde ağaçların güney taraflarına yansıyarak, donmuş kabuğun aniden çözülmesine neden olur.

Özellikle elma, armut, erik, kiraz ve kayısı ağaçları bu duruma karşı hassastır.

Özellikle elma, armut, erik, kiraz ve kayısı ağaçları bu duruma karşı hassastır.

Ağaçlar büyüdükçe kabukları kalınlaşır ve güneş yanığına karşı daha dirençli hale gelirler, ancak bu olana kadar, beyaz boya ile alt kısımlarının boyanması, gelen ışığı yansıtarak aşırı ısınmayı önler.

Ağaçlar büyüdükçe kabukları kalınlaşır ve güneş yanığına karşı daha dirençli hale gelirler, ancak bu olana kadar, beyaz boya ile alt kısımlarının boyanması, gelen ışığı yansıtarak aşırı ısınmayı önler.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın