Bazı Ağaçların Köklerinin Beyaza Boyanmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebebi
Bazı Ağaçların Köklerinin Beyaza Boyanmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebebi
Okula veya işe giderken yoldaki ağaçların bazılarında beyaza boyanmış bir kök görürüz değil mi? Alışık olduğumuz ancak asla sorgulamadığımız bu durumun sebebi nedir? Nasıl olduğunu öğrendiğinizde eminiz ki oldukça mantıklı bulacaksınız!
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Ağaçların alt kısmının beyaza boyanmasının ardında çok önemli bir koruma amacı yatıyor: Güneş yanığına karşı korunma.
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Özellikle genç meyve ağaçları gibi türler, kış aylarında değişken sıcaklıklardan ciddi şekilde etkilenebilirler.
Güneş ışığı, karla kaplı bölgelerde ağaçların güney taraflarına yansıyarak, donmuş kabuğun aniden çözülmesine neden olur.
Özellikle elma, armut, erik, kiraz ve kayısı ağaçları bu duruma karşı hassastır.
Ağaçlar büyüdükçe kabukları kalınlaşır ve güneş yanığına karşı daha dirençli hale gelirler, ancak bu olana kadar, beyaz boya ile alt kısımlarının boyanması, gelen ışığı yansıtarak aşırı ısınmayı önler.
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