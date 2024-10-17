Bazı Ağaçların Köklerinin Beyaza Boyanmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebebi

Okula veya işe giderken yoldaki ağaçların bazılarında beyaza boyanmış bir kök görürüz değil mi? Alışık olduğumuz ancak asla sorgulamadığımız bu durumun sebebi nedir? Nasıl olduğunu öğrendiğinizde eminiz ki oldukça mantıklı bulacaksınız!

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