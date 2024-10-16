Meğer Bir Anlamı Varmış: Sıkıldığımızda Deftere Neden Anlamsızca Şeyler Çizmeye Başlarız?
Meğer Bir Anlamı Varmış: Sıkıldığımızda Deftere Neden Anlamsızca Şeyler Çizmeye Başlarız?
Uzun ve sıkıcı derslerde kendinizi defterinizin kenarına anlamsız çizimler yaparken mi buluyorsunuz? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz.
Aslında bu rastgele çizimlerin ardında düşündüğünüzden daha derin bir sebep var ve bilim insanları, alışkanlığımızın nedenini açıklamaya başladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanat, tarih boyunca insanların duygusal, sosyal ve kültürel ifade biçimlerinden biri olmuştur. Her ne kadar kendinizi "sanatçı" olarak tanımlamıyor olsanız da çizim yapmanın zihinsel bir rahatlama sağladığı su götürmez bir gerçek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derslerde yapılan bu rastgele çizimlerin ardında, aslında zihnimizin bir tür yaratıcı kaçışı yatıyor olabilir. Sanat terapisi adı verilen bir terapi türü, yaratıcı süreçlerin zihin üzerindeki rahatlatıcı etkilerini ortaya koyar.
Geleneksel terapilerde bir terapist ile hasta arasında sürekli bir diyalog kurulurken, sanat terapisi kişinin kendi duygusal dünyasını sanatsal yollarla keşfetmesine imkan tanır.
Sanat terapistlerinin görüşlerine göre resim yapmak ya da basitçe çizim yapmak, insanların duygularını kelimelerle ifade edemedikleri durumlarda bir çıkış noktası olabilir.
Aslında bu durum, bilinçaltınızın size bir şeyler anlatma çabası olabilir. Ders sırasında yapılan rastgele çizimlerin, o anda yaşadığınız duygusal durumlar ya da düşüncelerle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünebiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanat terapisi, depresyon, anksiyete ve travma gibi psikolojik sorunlarla başa çıkmada etkili bir yöntem olarak kabul ediliyor. Birçok insan, çizim yaparak ya da sanatsal yaratım sürecine dahil olarak kendilerini daha rahat hissediyor
Ders sırasında veya işteyken yaptığınız çizimler de aslında zihninizdeki yoğun düşünceleri ve duyguları ifade etmenin bir yolu olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın