Meğer Bir Anlamı Varmış: Sıkıldığımızda Deftere Neden Anlamsızca Şeyler Çizmeye Başlarız?

Uzun ve sıkıcı derslerde kendinizi defterinizin kenarına anlamsız çizimler yaparken mi buluyorsunuz? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz.

Aslında bu rastgele çizimlerin ardında düşündüğünüzden daha derin bir sebep var ve bilim insanları, alışkanlığımızın nedenini açıklamaya başladılar.