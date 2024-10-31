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Matruşka Gibi: Adanın İçindeki Gölün İçindeki Adanın İçindeki Gölün İçindeki Ada

Matruşka Gibi: Adanın İçindeki Gölün İçindeki Adanın İçindeki Gölün İçindeki Ada

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 11:58

Coğrafi yapılar arasında nadir rastlanan bir fenomene sahip olan Filipinler’in Luzon Adası, “ada içinde ada” konseptini bambaşka bir boyuta taşıyor. 

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Vulcan Point, Taal Yanardağı’nın ana kraterindeki gölün ortasında yükselen minik bir ada aslında. Yani, aktif bir yanardağ içindeki gölün içinde konumlanan küçük bir volkanik koni!

Vulcan Point, Taal Yanardağı’nın ana kraterindeki gölün ortasında yükselen minik bir ada aslında. Yani, aktif bir yanardağ içindeki gölün içinde konumlanan küçük bir volkanik koni!

Bu doğa harikası, Pasifik Okyanusu’ndaki Filipinler takımadalarına ait Luzon Adası’nda, Taal Gölü’nün içindeki Taal Yanardağı’nda bulunuyor.

Bu doğa harikası, Pasifik Okyanusu’ndaki Filipinler takımadalarına ait Luzon Adası’nda, Taal Gölü’nün içindeki Taal Yanardağı’nda bulunuyor.

Vulcan Point’i eşsiz kılan şey ise “üçüncü derece ada” olarak tanımlanan bu oluşumun dünyanın en ilginç ada-göl katmanlarından biri olması.

Vulcan Point’i eşsiz kılan şey ise “üçüncü derece ada” olarak tanımlanan bu oluşumun dünyanın en ilginç ada-göl katmanlarından biri olması.

Bu tip adalara başka bir örnek de Kanada’daki Victoria Adası üzerinde bulunuyor.

Bu tip adalara başka bir örnek de Kanada’daki Victoria Adası üzerinde bulunuyor.

Taal Yanardağı’nın ana krateri, 1911’deki bir patlama sonrasında oluşan krater gölüne ev sahipliği yapıyor. Bu patlamada adanın yüksekliği birkaç metre alçalmış ve böylece krater, bugün bildiğimiz ana krater gölüne dönüşmüş.

Taal Yanardağı’nın ana krateri, 1911’deki bir patlama sonrasında oluşan krater gölüne ev sahipliği yapıyor. Bu patlamada adanın yüksekliği birkaç metre alçalmış ve böylece krater, bugün bildiğimiz ana krater gölüne dönüşmüş.
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O zamandan beri aktif olan bu yanardağ, 2020 yılında yeniden patladı ve göl geçici olarak kuruyarak ada içindeki göl oluşumunu bozdu.

O zamandan beri aktif olan bu yanardağ, 2020 yılında yeniden patladı ve göl geçici olarak kuruyarak ada içindeki göl oluşumunu bozdu.

Neyse ki göl, kısa bir süre içinde tekrar doldu ve Vulcan Point, matruşka gibi katmanlı yapısını yeniden kazandı.

Neyse ki göl, kısa bir süre içinde tekrar doldu ve Vulcan Point, matruşka gibi katmanlı yapısını yeniden kazandı.

Filipinler'in Batangas bölgesinde, başkent Manila’ya yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Taal Yanardağı, adeta doğanın zekice planladığı bir “katmanlar gizemi” gibi.

Filipinler'in Batangas bölgesinde, başkent Manila’ya yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Taal Yanardağı, adeta doğanın zekice planladığı bir “katmanlar gizemi” gibi.

Aynı zamanda bu bölge, tatlı su sardalyası ve Garman’ın tatlı su deniz yılanı gibi sadece burada bulunan türlere de ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda bu bölge, tatlı su sardalyası ve Garman’ın tatlı su deniz yılanı gibi sadece burada bulunan türlere de ev sahipliği yapıyor.

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