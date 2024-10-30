Uçaklar ve Gemiler Neden Tehlike Anında "Mayday" Kelimesini Kullanıyor?

Bir kaza anında deniz ya da havada yapılan ‘Mayday’ çağrısının ardında bir anlam aradıysanız, yalnız değilsiniz. İşin aslı, ‘Mayday’ kelimesi İngilizce bile değil, kökenleri Fransızca’ya dayanıyor. Peki, bu kelime nasıl evrensel bir yardım çağrısına dönüştü?

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