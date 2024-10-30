Uçaklar ve Gemiler Neden Tehlike Anında "Mayday" Kelimesini Kullanıyor?
Uçaklar ve Gemiler Neden Tehlike Anında "Mayday" Kelimesini Kullanıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Mayday’, gemi mürettebatı ve pilotlar tarafından kullanılan özel bir yardım çağrısıdır. Bir uçak ya da gemi acil bir tehlike yaşadığında, mürettebat bu çağrıyı yaparak çevresinden destek talep eder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gemiler ve uçakların yanı sıra bazı ülkelerde polis, itfaiye ve diğer kamu güvenlik birimleri de acil tehdit durumlarında bu sinyali kullanabiliyor.
Kelime, Fransızca ‘m’aidez’ veya ‘m’aider’ ifadesinden gelir ve anlamı “bana yardım et”tir. Bu terim ilk olarak 1923 yılında Londra’daki Croydon Havalimanı’nda bir radyo operatörü olan Frederick Stanley Mockford tarafından ortaya atılmıştır.
O dönemde İngiltere ve Fransa arasındaki hava trafiği yoğun olduğu için, çoğu pilotun anlayabileceği bu Fransızca kelime ideal bir tercih olarak görülmüş ve zamanla tüm dünyada yaygınlaşarak acil durum sinyali olarak kabul edilmiştir.
Filmlerde ya da dizilerde bir tehlike anında pilot veya kaptanın sadece “Mayday!” demediğini fark etmiş olabilirsiniz. Gerçek bir Mayday çağrısı, belirli formatı takip etmek zorundadır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağrı yapılırken Mayday kelimesi üç kez üst üste söylenmeli, ardından gemi veya uçağın kimlik bilgileri, konum, acil durum türü ve içindeki kişi sayısı gibi kritik bilgiler iletilmelidir.
Yöntemin amacı, alıcıların çağrıyı yanlış anlamasını önlemektir. Eğer bir gemi kendi Mayday sinyalini gönderemiyorsa, başka bir gemi de onlar adına bu sinyali gönderebilir.
Acil durumlar için kullanılan Mayday çağrısı yalnızca gerçek bir tehdit durumunda yapılmalıdır. ABD’de sahte bir Mayday çağrısı yapmak, federal bir suç olarak kabul edilir ve 6 yıl hapis cezasına veya 250.000 dolar para cezasına neden olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın