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Benzin İstasyonları Her Gün Yüzlerce Arabaya Yetecek Kadar Nasıl Yakıt Depolayabiliyor?

Benzin İstasyonları Her Gün Yüzlerce Arabaya Yetecek Kadar Nasıl Yakıt Depolayabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
29.10.2024 - 15:33

Birçoğumuz benzin pompalarının arka planında neler döndüğünü düşünmeyiz bile fakat her gün yakıt depolayabilmelerinin ardında aslında oldukça ilginç bir sistem var.

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Benzin pompalarının arka planında gerçekleşen şey düşündüğümüzden çok farklı. Bu pompalar aslında yakıtı saklamıyor; yakıt, yerin altında ya da bazen istasyonun çevresinde bulunan büyük tanklarda depolanıyor.

Benzin pompalarının arka planında gerçekleşen şey düşündüğümüzden çok farklı. Bu pompalar aslında yakıtı saklamıyor; yakıt, yerin altında ya da bazen istasyonun çevresinde bulunan büyük tanklarda depolanıyor.

Bu tanklar genellikle yer altında veya üstünde olduğundan gözden uzak. Her bir tank, binlerce galon yakıt depolayabilecek kapasitede ve istasyon ne kadar yoğun çalışıyorsa, o kadar fazla tank bulunduruyor.

Bu tanklar genellikle yer altında veya üstünde olduğundan gözden uzak. Her bir tank, binlerce galon yakıt depolayabilecek kapasitede ve istasyon ne kadar yoğun çalışıyorsa, o kadar fazla tank bulunduruyor.

Yer altında depolanan yakıtın araçlara ulaştırılması ise 2 sistemle mümkün oluyor.

Yer altında depolanan yakıtın araçlara ulaştırılması ise 2 sistemle mümkün oluyor.

Dalgıç Pompaları: Tankın içinde bulunan bu pompa, yakıtı yukarı itiyor ve araçlara ulaştırıyor. 

Emme Pompaları: Hava basıncı farkı yaratarak yakıtın yukarı çekilmesini sağlıyor.

Peki her gün binlerce araca yetecek kadar yakıt nasıl sağlanıyor? Benzin istasyonları yakıt ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla tedarikçilerden karşılıyor.

Peki her gün binlerce araca yetecek kadar yakıt nasıl sağlanıyor? Benzin istasyonları yakıt ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla tedarikçilerden karşılıyor.

Ortalama bir tanker, 3.000 ila 10.000 galon yakıt taşıyabiliyor ve istasyonun depolarına sık sık uğrayarak yakıt seviyelerini yeniliyor.

Ortalama bir tanker, 3.000 ila 10.000 galon yakıt taşıyabiliyor ve istasyonun depolarına sık sık uğrayarak yakıt seviyelerini yeniliyor.
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İstasyonlar ayrıca yakıtlarının tükenmemesi için tedarikçileri sürekli bilgilendiriyor. Hem depolama sistemi hem de düzenli tedarik ile bu süreç hiç aksamadan işliyor.

İstasyonlar ayrıca yakıtlarının tükenmemesi için tedarikçileri sürekli bilgilendiriyor. Hem depolama sistemi hem de düzenli tedarik ile bu süreç hiç aksamadan işliyor.

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