Benzin İstasyonları Her Gün Yüzlerce Arabaya Yetecek Kadar Nasıl Yakıt Depolayabiliyor?
Benzin İstasyonları Her Gün Yüzlerce Arabaya Yetecek Kadar Nasıl Yakıt Depolayabiliyor?
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Benzin pompalarının arka planında gerçekleşen şey düşündüğümüzden çok farklı. Bu pompalar aslında yakıtı saklamıyor; yakıt, yerin altında ya da bazen istasyonun çevresinde bulunan büyük tanklarda depolanıyor.
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Bu tanklar genellikle yer altında veya üstünde olduğundan gözden uzak. Her bir tank, binlerce galon yakıt depolayabilecek kapasitede ve istasyon ne kadar yoğun çalışıyorsa, o kadar fazla tank bulunduruyor.
Yer altında depolanan yakıtın araçlara ulaştırılması ise 2 sistemle mümkün oluyor.
Peki her gün binlerce araca yetecek kadar yakıt nasıl sağlanıyor? Benzin istasyonları yakıt ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla tedarikçilerden karşılıyor.
Ortalama bir tanker, 3.000 ila 10.000 galon yakıt taşıyabiliyor ve istasyonun depolarına sık sık uğrayarak yakıt seviyelerini yeniliyor.
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İstasyonlar ayrıca yakıtlarının tükenmemesi için tedarikçileri sürekli bilgilendiriyor. Hem depolama sistemi hem de düzenli tedarik ile bu süreç hiç aksamadan işliyor.
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