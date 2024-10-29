Kumandanın Pili Bitmesine Rağmen Vurduğumuzda Neden Çalışır?
Kumandanın Pili Bitmesine Rağmen Vurduğumuzda Neden Çalışır?
Hepimizin deneyimlediği o klasik an: Kumanda çalışmaz, vururuz ve aniden çalışmaya başlar. Peki bu “vurma yöntemi” gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sadece bir tesadüf mü?
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Kumandalar çok az elektrik akımı kullanan cihazlardır ve bu yüzden içlerindeki piller çoğu zaman uzun süre kullanılmadan bekler.
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Ancak bu bekleme süresi, pillerin temas ettiği noktalar arasında oksitlenme adı verilen bir katman oluşmasına neden olur.
Katman, kumanda düğmelerine bastığınızda elektrik akımının düzgün şekilde iletilmesini engeller ve kumandanın yanıt vermemesine yol açar.
Özellikle düşük akımla çalışan kumandalar, oksit tabakasını aşmakta zorlanır. Kamera gibi daha yüksek akım çeken cihazlar bu katmanı geçebilirken, kumandalar bunu başaramaz.
Basit ama etkili yöntemin teknik bir adı bile var, "Percussive Maintenance" ya da Türkçe karşılığıyla "Vurarak bakım yapmak". Bu yöntem, basitçe elektronik bir cihaza vurup çalışmasını sağlamayı amaçlar.
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Kumandaya vurduğunuzda aslında içerideki pil bağlantı noktalarını hafifçe yerinden oynatarak oksitlenme katmanının bir kısmını aşındırırsınız. Böylece akım tekrar sağlıklı bir şekilde iletilmeye başlar.
Hatta pili yuvasında çevirerek veya çıkarıp tekrar takarak da daha iyi bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Ancak ciddi hasarlı bağlantılarda bu yöntemin işe yaramayabileceğini de belirtmekte fayda var.
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