Telefon Çekmiyorken veya SIM Kartı Yokken Bile Acil Durum Araması Nasıl Yapılıyor?
Telefon Çekmiyorken veya SIM Kartı Yokken Bile Acil Durum Araması Nasıl Yapılıyor?
Şebeke çekmeyen bir yerde “Sadece Acil Aramalar” ibaresini fark ettiniz mi? Üstelik telefonunuzda SIM kart olmasa bile bu seçenek mevcut! İşte, her şartta acil arama yapabilmemizin ardındaki ilginç detaylar...
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Birçok kişi, şebeke olmadığı anlarda telefonunun tamamen işlevsiz hale geldiğini düşünür. Ancak aslında, telefonunuzun acil arama yapabilmesi için illa kendi şebekesini kullanmasına gerek yoktur.
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Normalde bir arkadaşınızı aramak istediğinizde, telefonunuzun sinyali en yakın şebeke kulesine ulaşır ve böylece bağlantı kurulur.
Ancak acil durumlarda bu süreç biraz farklı işler. Telefonunuz bulunduğunuz yerdeki en güçlü sinyali arar ve eğer kendi şebeke sağlayıcınız yoksa, başka bir operatörün sinyalini kullanarak acil çağrı yapar.
Hatta acil arama yapmak için bir SIM karta bile ihtiyaç duyulmuyor! Acil durum çağrıları için gerekli olan bağlantı, telefonunuzun anteni aracılığıyla sağlanır.
SIM kart ise yalnızca numaranızı ve operatör bilgilerinizi içerir. Bu yüzden SIM kartınız çalışmasa dahi acil numaraları (911, 112 gibi) aramak mümkün.
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Ancak bu durumda, acil durum merkezi kimlik ya da konum bilgilerinizi alamayabilir, yalnızca yardım çağrınız alınır.
Eğer tamamen şebekesiz bir yerdeyseniz yani hiçbir sağlayıcı sinyali ulaşmıyorsa, acil arama yapabilmek imkansız hale gelir. Bu gibi durumlarda, iletişim için uydu telefonları ya da radyo gibi özel cihazlar önerilir.
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