Mezarlıklara Servi Ağacı Dikilmesinin Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri
Mezarlıklara Servi Ağacı Dikilmesinin Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri
Mezarlıklarda yürürken, göğe doğru dimdik yükselen servi ağaçlarını fark etmişsinizdir. Peki, bu ağaçların sadece bir süs değil, çok derin sembolik anlamlar taşıdığını biliyor muydunuz?
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Servi ağacının, ölüm ve yer altı dünyasıyla olan ilişkisi antik dönemlere kadar uzanır. Özellikle Akdeniz servisi, koyu yeşil rengiyle adeta siyahı andırır ve karanlığı simgeler.
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Daha yayvan olan diğer ağaçların aksine dik bir şekilde göğe yükselen piramit formu ise ölümsüzlük arayışını temsil eder.
Antik Yunan mitolojisinde Apollon’un sevgilisi Kyparissos’un bir geyiği kazayla öldürdüğü için acı çekmesi ve sonunda servi ağacına dönüşmesi, bu ağacın matemle ilişkilendirilmesinin kökenlerinden biridir.
Bu hikaye, servi ağaçlarının mezarlıklara dikilmesinin sembolik bir ifade kazandığının göstergelerinden sadece biridir.
Servi ağaçlarının mezarlıklarda kullanılmasının en önemli nedeni, onların ölümsüzlüğü temsil eden yapısıyla ilgili. Piramidal şekli, yer altından göğe yükselen bir ruhu simgeliyor.
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Servi ağaçlarının mezarlıklarda bulunmasının bir sebebi de çevreye yaydıkları hoş kokuların yanı sıra, toprağı temizlemeleridir. Kimyasal etkileşimleri sayesinde bu ağaçlar, toprağı temizleyerek mezarlıkların ekosistemine katkı sağlar.
Servi ağaçlarının bir diğer şaşırtıcı faydası, çürüyen bedenlerden yayılan amonyağı temizleyerek bu zararlı gazın havaya karışmasını önlemeleridir. Bu ekolojik denge sayesinde, mezarlıkların doğal yapısı bozulmadan korunur ve çevreye zarar verilmez.
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