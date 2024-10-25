Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Mezarlıklara Servi Ağacı Dikilmesinin Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri

Mezarlıklara Servi Ağacı Dikilmesinin Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
25.10.2024 - 17:01

Mezarlıklarda yürürken, göğe doğru dimdik yükselen servi ağaçlarını fark etmişsinizdir. Peki, bu ağaçların sadece bir süs değil, çok derin sembolik anlamlar taşıdığını biliyor muydunuz?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Servi ağacının, ölüm ve yer altı dünyasıyla olan ilişkisi antik dönemlere kadar uzanır. Özellikle Akdeniz servisi, koyu yeşil rengiyle adeta siyahı andırır ve karanlığı simgeler.

Servi ağacının, ölüm ve yer altı dünyasıyla olan ilişkisi antik dönemlere kadar uzanır. Özellikle Akdeniz servisi, koyu yeşil rengiyle adeta siyahı andırır ve karanlığı simgeler.

Daha yayvan olan diğer ağaçların aksine dik bir şekilde göğe yükselen piramit formu ise ölümsüzlük arayışını temsil eder.

Daha yayvan olan diğer ağaçların aksine dik bir şekilde göğe yükselen piramit formu ise ölümsüzlük arayışını temsil eder.

Antik Yunan mitolojisinde Apollon’un sevgilisi Kyparissos’un bir geyiği kazayla öldürdüğü için acı çekmesi ve sonunda servi ağacına dönüşmesi, bu ağacın matemle ilişkilendirilmesinin kökenlerinden biridir.

Antik Yunan mitolojisinde Apollon’un sevgilisi Kyparissos’un bir geyiği kazayla öldürdüğü için acı çekmesi ve sonunda servi ağacına dönüşmesi, bu ağacın matemle ilişkilendirilmesinin kökenlerinden biridir.

Bu hikaye, servi ağaçlarının mezarlıklara dikilmesinin sembolik bir ifade kazandığının göstergelerinden sadece biridir.

Bu hikaye, servi ağaçlarının mezarlıklara dikilmesinin sembolik bir ifade kazandığının göstergelerinden sadece biridir.

Servi ağaçlarının mezarlıklarda kullanılmasının en önemli nedeni, onların ölümsüzlüğü temsil eden yapısıyla ilgili. Piramidal şekli, yer altından göğe yükselen bir ruhu simgeliyor.

Servi ağaçlarının mezarlıklarda kullanılmasının en önemli nedeni, onların ölümsüzlüğü temsil eden yapısıyla ilgili. Piramidal şekli, yer altından göğe yükselen bir ruhu simgeliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Servi ağaçlarının mezarlıklarda bulunmasının bir sebebi de çevreye yaydıkları hoş kokuların yanı sıra, toprağı temizlemeleridir. Kimyasal etkileşimleri sayesinde bu ağaçlar, toprağı temizleyerek mezarlıkların ekosistemine katkı sağlar.

Servi ağaçlarının mezarlıklarda bulunmasının bir sebebi de çevreye yaydıkları hoş kokuların yanı sıra, toprağı temizlemeleridir. Kimyasal etkileşimleri sayesinde bu ağaçlar, toprağı temizleyerek mezarlıkların ekosistemine katkı sağlar.

Servi ağaçlarının bir diğer şaşırtıcı faydası, çürüyen bedenlerden yayılan amonyağı temizleyerek bu zararlı gazın havaya karışmasını önlemeleridir. Bu ekolojik denge sayesinde, mezarlıkların doğal yapısı bozulmadan korunur ve çevreye zarar verilmez.

Servi ağaçlarının bir diğer şaşırtıcı faydası, çürüyen bedenlerden yayılan amonyağı temizleyerek bu zararlı gazın havaya karışmasını önlemeleridir. Bu ekolojik denge sayesinde, mezarlıkların doğal yapısı bozulmadan korunur ve çevreye zarar verilmez.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın