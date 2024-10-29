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Hava Yolları Kapasitesi Dolmasına Rağmen Neden Fazladan Bilet Satıyor?

Hava Yolları Kapasitesi Dolmasına Rağmen Neden Fazladan Bilet Satıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
29.10.2024 - 16:33

Hepimiz bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşarız, ta ki havalimanına ulaşıp uçağa bineceğimiz an, biletimize rağmen koltuğumuzu başkasına kaptırabileceğimizi fark edene kadar. Peki ama neden hava yolları bu durumu göze alıyor?

Hava yolları şirketleri, uçuşlarının her zaman tam dolu olmasını ister. Çünkü uçakta boş kalan her koltuk, şirkete kayıp anlamına gelir.

Hava yolları şirketleri, uçuşlarının her zaman tam dolu olmasını ister. Çünkü uçakta boş kalan her koltuk, şirkete kayıp anlamına gelir.

Ekonomik olarak karlı bir uçuş sağlayabilmek için de bazı uçuşlarda kapasitenin üzerinde bilet satılır. Fazla bilet satışının temel nedeni ise "no-show" olarak bilinen, uçağa binmeyen yolculardan doğan kayıpları telafi etmektir

Ekonomik olarak karlı bir uçuş sağlayabilmek için de bazı uçuşlarda kapasitenin üzerinde bilet satılır. Fazla bilet satışının temel nedeni ise "no-show" olarak bilinen, uçağa binmeyen yolculardan doğan kayıpları telafi etmektir

Yapılan araştırmalar, her uçuşta belirli bir sayıda yolcu ya son anda uçuşlarını iptal ediyor ya da uçağa binmediğini gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, her uçuşta belirli bir sayıda yolcu ya son anda uçuşlarını iptal ediyor ya da uçağa binmediğini gösteriyor.

Hava yolları, geçmiş uçuşlardan topladıkları verilerle hangi rotalarda ortalama kaç yolcunun uçağa binmediğini hesaplayarak buna göre ekstra bilet satıyor.

Hava yolları, geçmiş uçuşlardan topladıkları verilerle hangi rotalarda ortalama kaç yolcunun uçağa binmediğini hesaplayarak buna göre ekstra bilet satıyor.

Her koltuğun dolması, hava yollarına daha fazla kazanç sağlar. Uçak, kapılarını kapatana dek boş koltukların son dakika yolcularına daha uygun fiyata satılması da şirket için ek bir gelir kaynağıdır.

Her koltuğun dolması, hava yollarına daha fazla kazanç sağlar. Uçak, kapılarını kapatana dek boş koltukların son dakika yolcularına daha uygun fiyata satılması da şirket için ek bir gelir kaynağıdır.

Bu sistem sayesinde, normalde boş kalacak koltuklardan dahi kar edilebilir.

Hava yolları, özellikle birinci sınıf yolcuları mağdur etmemeye çalışır çünkü bu koltuklar şirket için en karlı olanlarıdır.

Hava yolları, özellikle birinci sınıf yolcuları mağdur etmemeye çalışır çünkü bu koltuklar şirket için en karlı olanlarıdır.

Benzer şekilde sadık müşteriler, erkenden check-in yapanlar ve uçuş planları kesintiye uğrayabilecek yolcular da bu durumdan en az etkilenen gruplar arasındadır.

Benzer şekilde sadık müşteriler, erkenden check-in yapanlar ve uçuş planları kesintiye uğrayabilecek yolcular da bu durumdan en az etkilenen gruplar arasındadır.

Tabii ki bu sistem bazen yolcuları zor durumda bırakabilir ancak hava yolları genellikle mağdur olan yolculara çeşitli çözümler sunarak (başka bir uçuşa yönlendirme, seyahat kuponları veya para iadesi) durumu telafi etmeye çalışır.

Tabii ki bu sistem bazen yolcuları zor durumda bırakabilir ancak hava yolları genellikle mağdur olan yolculara çeşitli çözümler sunarak (başka bir uçuşa yönlendirme, seyahat kuponları veya para iadesi) durumu telafi etmeye çalışır.

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