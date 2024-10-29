Hava Yolları Kapasitesi Dolmasına Rağmen Neden Fazladan Bilet Satıyor?
Hava Yolları Kapasitesi Dolmasına Rağmen Neden Fazladan Bilet Satıyor?
Hepimiz bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşarız, ta ki havalimanına ulaşıp uçağa bineceğimiz an, biletimize rağmen koltuğumuzu başkasına kaptırabileceğimizi fark edene kadar. Peki ama neden hava yolları bu durumu göze alıyor?
Hava yolları şirketleri, uçuşlarının her zaman tam dolu olmasını ister. Çünkü uçakta boş kalan her koltuk, şirkete kayıp anlamına gelir.
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