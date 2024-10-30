Antarktika'nın Buz Tabakasının Altındaki Göller Nasıl Oluyor da Donmadan Sıvı Halde Kalabiliyor?
Antarktika'nın Buz Tabakasının Altındaki Göller Nasıl Oluyor da Donmadan Sıvı Halde Kalabiliyor?
Antarktika'nın buzlu dünyasında, yüzeyin altında sıvı halde kalan göllerin var olduğunu biliyor muydunuz? Evet, kalın buz tabakalarının derinliklerinde, donması beklenen bu göller sıvı halde kalabiliyor.
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Antarktika’daki buzul altı göllerin donmadan sıvı olarak kalabilmesinin en temel nedeni, Dünya’nın merkezinden gelen ısı. Yerin derinliklerine inildikçe, yüzeydeki soğuk havadan oldukça farklı sıcaklıklar ortaya çıkıyor.
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Dünya’nın iç çekirdeğindeki sıcaklığın 6000°C civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, buzun alt katmanlarına kadar ulaşarak oradaki buzları eritip sıvı hale dönüştürebiliyor.
Antarktika’daki buzulların altında biriken göller sadece yerden gelen ısıyla değil, aynı zamanda basıncın etkisiyle de sıvı kalabiliyor.
Kalın buz tabakası, göllerin üzerindeki basıncı artırarak suyun erime noktasını düşürüyor. Yani bu durumda, su 0°C'nin altında bile donmayıp sıvı halde kalabiliyor.
Bu göller, yüz binlerce yıldır yüzeyle temas etmedikleri için bilim insanlarına Dünya’nın geçmişi hakkında benzersiz bilgiler sunabiliyor.
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Milyonlarca yıl önceki çevre koşullarına dair ipuçları barındıran göller, Dünya’nın tarihine ışık tutarak gelecekteki çevresel değişimlerin de anlaşılmasına katkı sağlıyor.
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