Bilim İnsanları Termometre Olmadan Binlerce Yıl Önceki Sıcaklıkları Nasıl Bilebiliyor?
Bilim İnsanları Termometre Olmadan Binlerce Yıl Önceki Sıcaklıkları Nasıl Bilebiliyor?
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Grönland ve Antarktika'daki devasa buz tabakaları, geçmiş iklim koşullarına dair paha biçilmez bilgiler sunuyor. Her yıl üzerine biriken yeni kar tabakası, o dönemin iklim koşullarını adeta bir fotoğraf gibi saklıyor.
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Bilim insanları, buz katmanlarını delip derin çekirdek örnekleri alarak yüz binlerce yıl öncesine kadar uzanan sıcaklık değişimlerini inceleyebiliyor.
Bu katmanların kimyasal yapısı, o yılın sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Özellikle izotop oranları, yıl yıl sıcaklık değişimlerinin yeniden oluşturulmasına olanak tanıyor.
Ayrıca buz katmanları arasında sıkışıp kalmış hava kabarcıkları, o dönemin atmosferik gaz bileşimlerini de açığa çıkarıyor.
Ağaçlar da geçmişin iklim şartlarını saklayan canlı arşivlerdir. Ağaç halkaları, sıcak ve yağışlı yıllarda daha kalın olurken soğuk veya kurak yıllarda daha ince olurlar.
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Bilim insanları binlerce yıl önce yaşamış eski ağaçları bularak, halkalarını inceleyip o dönemlerin iklim koşullarını çözümleyebiliyor.
Daha da ilginç olan şey, ölü ağaçlarla yaşayan ağaçların halkalarını birleştirerek 10.000 yıl öncesine kadar uzanan bir iklim dizisi oluşturmak mümkün.
Eski bitkilerin fosilleşmiş polen taneleri de önemli bir iklim göstergesi. Farklı bitki türleri, farklı iklim koşullarında polen üretir.
Fosilleşmiş bitki yaprakları, eski karbondioksit seviyelerini ve dolayısıyla sıcaklıkları belirlemeye yardımcı olur.
Bitki yapraklarındaki gözenekler, atmosferdeki karbondioksit seviyelerine göre açılıp kapanır. Daha fazla gözenek, daha yüksek karbondioksit seviyelerine işaret eder.
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Deniz ve göl tabanlarında biriken organizma kabukları da sıcaklıkların izini sürmemizi sağlar. Bu kabuklardaki oksijen izotopları, yaşadıkları suyun sıcaklıklarıyla doğrudan ilişkilidir.
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