Atalarımızın Dişleri Diş Macunları ve Fırçalar Olmadan Nasıl Bizimkinden Daha Sağlıklıydı?
Atalarımızın Dişleri Diş Macunları ve Fırçalar Olmadan Nasıl Bizimkinden Daha Sağlıklıydı?
Modern diş bakımına rağmen, dişlerimiz eski insanlarınkinden daha kötü durumda. Tarım ve işlenmiş gıdalarla dolu diyetimiz, ağız sağlığımızı nasıl bu hale getirdi? İşte bilim insanlarının bulguları...
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Avustralya Antik DNA Merkezi Direktörü Alan Cooper’a göre, avcı-toplayıcı atalarımızın dişleri oldukça sağlıklıydı.
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Cooper ve araştırma ekibi, antik insan iskeletlerinden alınan fosilleşmiş diş plağını inceledi ve diyetimizin zamanla değişmesiyle birlikte ağız florasındaki bakteri türlerinin de değiştiğini keşfetti.
Bazı ağız bakterileri aslında bizim için faydalı ve zararlı patojenlere karşı koruma sağlıyor. Ancak tarım toplumlarına geçişle birlikte, karbonhidratlardan beslenen zararlı bakteri türleri ağızda baskın hale geldi.
Sanayi Devrimi’yle birlikte işlenmiş un ve şekerin diyetimize eklenmesi de bu durumu daha da kötüleştirdi.
Cooper, "Artık çok düşük çeşitlilikte bir ekosistem yarattık ve bu fırsatçı patojenler boşta kalan kaynakları kullanarak ağız sağlığını olumsuz etkiliyor." diyor.
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Ağzımızdaki bu zararlı bakteri baskınlığı, diş sağlığının ötesine geçiyor. Cooper’a göre, ağızlarımızda sürekli bir bağışıklık tepkisi yaşıyoruz ve bu durum vücudun genel sağlığına da zarar verebiliyor.
Cooper, diyetimizin atalarımızınkine daha yakın bir hale getirilmesinin, ağız floramızın daha dengeli ve sağlıklı olmasına yardımcı olabileceğini savunuyor.
İşlenmiş karbonhidratları hayatımızdan çıkarıp, avcı-toplayıcı diyetine geri dönmek, ağız sağlığımızı iyileştirmenin bir yolu olabilir. Ancak bu diyete geri dönmenin imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz herhalde?
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