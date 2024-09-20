Başka Bir Şeyle Uğraşırken Yaşadığımız Acıyı Neden Unuturuz?

Yaralandığınızda acınızı unutmak için çevrenizdeki başka bir şeye odaklandığınız oldu mu? Eğer olduysa mutlaka acınızı unuttuğunuzu fark etmişsinizdir.

Peki, neden vücudumuz acıyı bir anda unutur ya da daha az hissederiz? Cevap oldukça karmaşık!

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