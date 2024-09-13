Sadece Soğuk Yok! Antarktika’nın Kalın Buz Tabakalarının Altında Neler Saklı?

Göl, 3.623 metre kalınlığında bir buz tabakasının altında bulunuyor.

Bu ekstrem koşullarda yaşam bulmayı kimse beklemiyordu çünkü göldeki sıcaklık -89 santigrat dereceye kadar düşüyor, güneş ışığı ise asla bu derinlere ulaşmıyordu.