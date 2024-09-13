Sadece Soğuk Yok! Antarktika’nın Kalın Buz Tabakalarının Altında Neler Saklı?
Sadece Soğuk Yok! Antarktika’nın Kalın Buz Tabakalarının Altında Neler Saklı?
Dünya'nın en soğuk ve gizemli kıtası olan Antarktika, yüzeyi kadar altında sakladığı sırlarla da bilim insanlarının dikkatini çekiyor.
Peki, devasa buz tabakalarının altında neler gizleniyor?
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Antarktika'nın yüzeyi buzla kaplı olduğu için çoğu insan bu kıtanın yalnızca buzlardan oluştuğunu sanabilir. Ancak bilim insanları, 90'lı yıllarda buzul tabakalarının altında devasa bir göl olduğunu keşfettiklerinde tüm beklentileri aşan bir keşfe imza attılar.
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Bu göl, Vostok Gölü olarak adlandırıldı ve büyüklüğü Kıbrıs adasının 1.5 katı kadar, tam 15.000 kilometrekare genişliğinde.
Ancak yapılan araştırmalar, bu zor koşullara rağmen gölde 3.500 farklı yaşam formuna rastlandığını ortaya koydu. Bu yaşam formlarından biri, dünyadaki diğer organizmalarla yalnızca %86 oranında DNA benzerliği gösteren W123-10 isimli yeni bir bakteri türüydü.
Bu keşif, bilim dünyası için yalnızca Antarktika ile sınırlı değil. Çünkü bilim insanları, Mars'ta ve Jüpiter'in uydusu Europa'da benzer buz altı göllerinin olabileceğini düşünüyorlar.
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Antarktika'nın buzulları sadece su ile dolu değil. Buzun altında, dünyanın en derin kara noktasını barındıran Bentley Çöküntüsü bulunuyor.
Ayrıca Doğu Antarktika'nın buzulları altında Gondwana süper kıtasının kalıntıları saklı. Bilim insanları, buradaki eski kara parçalarına “kraton” adını veriyor.
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