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Hazır Havalar Soğumaya Başlamışken: Bir Kar Tanesi En Fazla Ne Kadar Büyüklüğe Ulaşabilir?

Hazır Havalar Soğumaya Başlamışken: Bir Kar Tanesi En Fazla Ne Kadar Büyüklüğe Ulaşabilir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
11.09.2024 - 13:22

1887 yılında Montana’da devasa kar taneleri görüldü ve Guinness Rekorlar Kitabı'na geçti. 

Ancak bir kar tanesi gerçekten ne kadar büyüyebilir? Bilim insanları, bu olağanüstü büyüklükteki kar tanelerinin sırrını araştırdı.

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1887 yılında Montana'da Matt Coleman adlı bir çiftçi, kar fırtınası sırasında inanılmaz büyüklükte kar taneleri gördüğünü bildirdi. Bu tanelerin genişliği 38 cm’ye, kalınlığı ise 20 cm’ye kadar ulaştı.

1887 yılında Montana'da Matt Coleman adlı bir çiftçi, kar fırtınası sırasında inanılmaz büyüklükte kar taneleri gördüğünü bildirdi. Bu tanelerin genişliği 38 cm’ye, kalınlığı ise 20 cm’ye kadar ulaştı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu devasa kar taneleri, hala en büyük kar taneleri olarak kabul ediliyor.

California Institute of Technology’den fizik profesörü Kenneth Libbrecht’e göre, böylesine büyük kar taneleri nadir ama imkansız değil. Çünkü kar tanelerinin yapısı aslında düşündüğümüzden çok daha karmaşık.

California Institute of Technology’den fizik profesörü Kenneth Libbrecht’e göre, böylesine büyük kar taneleri nadir ama imkansız değil. Çünkü kar tanelerinin yapısı aslında düşündüğümüzden çok daha karmaşık.

Kar tanelerinin esas olarak 'kar kristalleri' olarak adlandırılan tekil buz kristalleri olduğunu belirten Libbrecht, bu kristallerin su moleküllerinin altı köşeli bir düzen oluşturmasıyla ortaya çıktığını söylüyor

Ancak havada bu kristallerin birleşerek daha büyük kümeler oluşturması da mümkün. Coleman’ın gördüğü dev kar taneleri de muhtemelen birçok buz kristalinin bir araya gelmesiyle oluşmuş devasa bir kar kümesi olabilir.

Ancak havada bu kristallerin birleşerek daha büyük kümeler oluşturması da mümkün. Coleman’ın gördüğü dev kar taneleri de muhtemelen birçok buz kristalinin bir araya gelmesiyle oluşmuş devasa bir kar kümesi olabilir.

Libbrecht, doğada karşılaştığı en büyük kar kristalinin sadece 10 mm çapında olduğunu söylüyor.

Libbrecht, doğada karşılaştığı en büyük kar kristalinin sadece 10 mm çapında olduğunu söylüyor.

Laboratuvar ortamında ise rüzgarın etkisi olmadan, sıcaklığın ideal -15°C’de tutulduğu koşullarda, kar kristalleri bu boyutlara kolayca ulaşabiliyor.

Ancak rüzgarın bu kristalleri havada parçalaması, büyük kar kristalleri oluşumunu oldukça nadir kılıyor.

Ancak rüzgarın bu kristalleri havada parçalaması, büyük kar kristalleri oluşumunu oldukça nadir kılıyor.
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Kar kristalleri boyut olarak küçük olabilir, ama şekil çeşitliliği oldukça şaşırtıcıdır. 1930'larda Japon fizikçi Ukichiro Nakaya, dünyanın ilk yapay kar tanelerini üretti ve bu kristallerin farklı şekillerde oluşabileceğini ortaya koydu.

Kar kristalleri boyut olarak küçük olabilir, ama şekil çeşitliliği oldukça şaşırtıcıdır. 1930'larda Japon fizikçi Ukichiro Nakaya, dünyanın ilk yapay kar tanelerini üretti ve bu kristallerin farklı şekillerde oluşabileceğini ortaya koydu.

Sıcaklık ve nem seviyelerine bağlı olarak bu kristalle, altı kollu yıldızlardan basit prizmalara kadar çeşitli şekillerde oluşabiliyor.

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