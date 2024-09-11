Hazır Havalar Soğumaya Başlamışken: Bir Kar Tanesi En Fazla Ne Kadar Büyüklüğe Ulaşabilir?
Hazır Havalar Soğumaya Başlamışken: Bir Kar Tanesi En Fazla Ne Kadar Büyüklüğe Ulaşabilir?
1887 yılında Montana’da devasa kar taneleri görüldü ve Guinness Rekorlar Kitabı'na geçti.
Ancak bir kar tanesi gerçekten ne kadar büyüyebilir? Bilim insanları, bu olağanüstü büyüklükteki kar tanelerinin sırrını araştırdı.
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1887 yılında Montana'da Matt Coleman adlı bir çiftçi, kar fırtınası sırasında inanılmaz büyüklükte kar taneleri gördüğünü bildirdi. Bu tanelerin genişliği 38 cm’ye, kalınlığı ise 20 cm’ye kadar ulaştı.
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California Institute of Technology’den fizik profesörü Kenneth Libbrecht’e göre, böylesine büyük kar taneleri nadir ama imkansız değil. Çünkü kar tanelerinin yapısı aslında düşündüğümüzden çok daha karmaşık.
Ancak havada bu kristallerin birleşerek daha büyük kümeler oluşturması da mümkün. Coleman’ın gördüğü dev kar taneleri de muhtemelen birçok buz kristalinin bir araya gelmesiyle oluşmuş devasa bir kar kümesi olabilir.
Libbrecht, doğada karşılaştığı en büyük kar kristalinin sadece 10 mm çapında olduğunu söylüyor.
Ancak rüzgarın bu kristalleri havada parçalaması, büyük kar kristalleri oluşumunu oldukça nadir kılıyor.
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Kar kristalleri boyut olarak küçük olabilir, ama şekil çeşitliliği oldukça şaşırtıcıdır. 1930'larda Japon fizikçi Ukichiro Nakaya, dünyanın ilk yapay kar tanelerini üretti ve bu kristallerin farklı şekillerde oluşabileceğini ortaya koydu.
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