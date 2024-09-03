İşler Çığırından Çıktı: ABD Okyanus Tabanlarına Göz Koydu, 1 Milyon Kilometrekare Genişledi!
İşler Çığırından Çıktı: ABD Okyanus Tabanlarına Göz Koydu, 1 Milyon Kilometrekare Genişledi!
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Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz sene tam 1 milyon kilometrekare genişledi.
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Fakat ABD'nin bu denli genişlemesi, öyle tahmin ettiğiniz gibi coğrafik sebeplerden değil. ABD, çevresindeki okyanus tabanı toprakları üzerinde hak iddia etmeye başladı.
Dünyada 75 ülke, kıta sahanlığını bugüne kadar tanımladı. Ülkelerin tanımladığı bu kıta sahanları, Genişletilmiş Kıta Sahanlığı (ECS) olarak tanımlanıyor ve kıyıdan 230 mil ötesine kadar uzanıyor.
ABD, 2023 yılının sonlarında kendi ECS alanlarını duyurdu. ABD'nin bugüne kadar duyurmama sebebi ise jeolojik veri toplanmasından kaynaklanıyordu.
Arktik, Atlantik, Bering Deniz, Pasifik, Mariana Adaları ve Meksika Körfezi'nde iki alandan oluşan bu sınırlar, toplamda 1 milyon kilometrekare büyüklüğünde.
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ABD'nin yeni deniz sınırları talep etmesinin ise uluslararası alanda krize yol açması muhtemel.
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