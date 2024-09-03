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İşler Çığırından Çıktı: ABD Okyanus Tabanlarına Göz Koydu, 1 Milyon Kilometrekare Genişledi!

İşler Çığırından Çıktı: ABD Okyanus Tabanlarına Göz Koydu, 1 Milyon Kilometrekare Genişledi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.09.2024 - 14:54

ABD, geçtiğimiz sene sınırlarını tam 1 milyon kilometrekare genişletti. Fakat bu durum, yavaş yavaş, coğrafi etkiler sebebiyle olmadı. ABD, çevresindeki okyanus tabanları üzerinde hak iddia etti!

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Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz sene tam 1 milyon kilometrekare genişledi.

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz sene tam 1 milyon kilometrekare genişledi.

1 milyon kilometrekarenin ne kadar bir alan olduğunu şu şekilde özetleyelim, İspanya'nın yüzölçümünün iki katı kadar.

Fakat ABD'nin bu denli genişlemesi, öyle tahmin ettiğiniz gibi coğrafik sebeplerden değil. ABD, çevresindeki okyanus tabanı toprakları üzerinde hak iddia etmeye başladı.

Fakat ABD'nin bu denli genişlemesi, öyle tahmin ettiğiniz gibi coğrafik sebeplerden değil. ABD, çevresindeki okyanus tabanı toprakları üzerinde hak iddia etmeye başladı.

IFL Science'ın aktardığına göre, ülkeler uluslararası hukuka göre çevrelerindeki kıta sahanlıkları üzerinde hak iddia edebiliyorlar. Böylece ülkeler, kıta sahanlığının kaynaklarını yönetebilir ve kullanabilirler.

Kıta sahanlıkları, denizin açık okyanusa kıyasla nispeten sığ olduğu büyük kara parçalarını çevreleyen deniz yatağı alanları olarak tanımlanır.

Dünyada 75 ülke, kıta sahanlığını bugüne kadar tanımladı. Ülkelerin tanımladığı bu kıta sahanları, Genişletilmiş Kıta Sahanlığı (ECS) olarak tanımlanıyor ve kıyıdan 230 mil ötesine kadar uzanıyor.

Dünyada 75 ülke, kıta sahanlığını bugüne kadar tanımladı. Ülkelerin tanımladığı bu kıta sahanları, Genişletilmiş Kıta Sahanlığı (ECS) olarak tanımlanıyor ve kıyıdan 230 mil ötesine kadar uzanıyor.

Fakat ABD, kıta sahanlığını tanımlayan ülkeler arasında değildi. Ta ki geçen seneye kadar.

ABD, 2023 yılının sonlarında kendi ECS alanlarını duyurdu. ABD'nin bugüne kadar duyurmama sebebi ise jeolojik veri toplanmasından kaynaklanıyordu.

ABD, 2023 yılının sonlarında kendi ECS alanlarını duyurdu. ABD'nin bugüne kadar duyurmama sebebi ise jeolojik veri toplanmasından kaynaklanıyordu.

2003 yılından bu yana, yani 20 yıldır jeolojik veri toplayan ABD, şu anda tam yedi açık deniz alanında ECS'ye sahip olduğunu iddia ediyor.

Arktik, Atlantik, Bering Deniz, Pasifik, Mariana Adaları ve Meksika Körfezi'nde iki alandan oluşan bu sınırlar, toplamda 1 milyon kilometrekare büyüklüğünde.

Arktik, Atlantik, Bering Deniz, Pasifik, Mariana Adaları ve Meksika Körfezi'nde iki alandan oluşan bu sınırlar, toplamda 1 milyon kilometrekare büyüklüğünde.

Tabii ECS'nin yasallığı ise tartışmaya açık bir konu. ECS sınırlarının resmiyet kazanması için  öncelikle ABD'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) veri ve rapor sunması gerekiyor. Fakat gelin görün ki, ABD, AB'nin ve 168 devletin kabul ettiği UNCLOS'u onaylamamıştı.

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ABD'nin yeni deniz sınırları talep etmesinin ise uluslararası alanda krize yol açması muhtemel.

ABD'nin yeni deniz sınırları talep etmesinin ise uluslararası alanda krize yol açması muhtemel.

Ancak ABD, özellikle Kuzey Buz Denizi'nin okyanus tabanını daha fazla madencilik, gemicilik ve balıkçılık için kullanmak istiyor. Ayrıca ABD'nin sahibi olacağı bu alan, ulusun güvenliği açısından da oldukça önemli.

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